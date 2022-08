Dagrecept: Gegrilde aubergine met feta en yoghurtdressing

Romige yoghurt en frisse munt passen er goed bij. Je ziet deze combinatie wel vaker terug, zo ook in het boek Greenfeast van Nigel Slater (Fontaine Uitgevers). Laat een grillpan goed heet worden. Snijd de aubergines over de lengte in plakken van één cm dik, kerf ze aan een kant in, leg ze in de grillpan en gril ze. Houd in de gaten tot ze gaar en mooi bruin zijn. Giet de olijfolie in een kom en voeg een beetje zout en zwarte peper toe.

Druk elke plak aubergine die je uit de grillpan haalt, kort in de olijfolie en leg ze opzij terwijl je de dressing maakt. Doe de yoghurt in een middelgrote kom en voeg de gesneden munt toe. Snijd de peterselie grof, laat kleine blaadjes heel en roer alles met een snufje gemalen zwarte peper door de yoghurt.

Verkruimel de feta in kleine stukken en spatel door de yoghurt. Schep de fetadressing op een schaal. Leg de plakjes aubergine zonder de olie erop. Snijd de ingelegde uien of chilipepers in ringetjes en voeg ze aan het gerecht toe. Bestrooi de yoghurt met de kleine, hele muntblaadjes en sprenkel er een beetje van de aubergine-oliemarinade over.

Nodig voor 2 personen:

- 250 g kleine aubergines

- 100 ml olijfolie

- 150 g yoghurt

- 2 el fijngesneden muntblaadjes

- flinke handvol peterselieblaadjes

- 100 g feta

- ingelegde ui of chilipepers

- 3 muntblaadjes om te garneren