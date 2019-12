Recept van de dag: oliebollen II

De simpelste komt van René Nuyten, zie zijn ingredienten hier beneden: Hij schrijft: „En hiermee aan de slag, succes.” En met aan de slag bedoelt hij dus: Mengen, laten staan, uurtje op kamertemperatuur en scheppen. In de hete olie 170/180 graden.

Nodig:

•1000 gr bloem

•50 gr gist

•10 gr zout

•1000 cc volle melk

•200 gr rozijnen

•200 gr krenten

Oh, en mocht alles nou onverhoopt mislukken, dan ga je naar de oliebollenkraam. Vers. Net zoals je geen haring in de super haalt, haal je geen oliebollen in plastic zakken. Ik was gisteren even aan de Waikse Oliebollenkraam, een prachtkar. Halen ze een maand in het jaar tevoorschijn. Oliebollenbakken uit liefde. Maandag gaan ze weer aan het werk!!!

Oh, en deze inzending nog van Carmela Wals: “Wentelteefjes van oliebol met bolletje ijs. Snij overgebleven oliebollen in plakken. Kluts een ei met wat melk, haal hier de oliebol plakken door en bak deze in een koekenpan in wat boter. Bestrooi ze met wat suiker en kaneel voor het opdienen. Bol ijs naar keuze en eventueel wat slagroom erbij. Heel makkelijk en heel lekker.”

Jeetje, de restjes ook nog op.

Fijne jaarwisseling allemaal!