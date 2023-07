Zo gaven Moniek en Cellini hun nieuwbouwwoning een ziel

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het nieuwbouwhuis van Moniek Kuipers en Cellini Martokarijo in Rotterdam.

Moniek: „Ik zie ons hier nog jaren wonen.” Ⓒ Myrthe Slootjes