De zin en onzin van vitaminepillen

Het is best lastig om je dagelijkse hoeveelheid groente en fruit binnen te krijgen. Het Voedingscentrum schrijft twee stuks fruit (bij elkaar 200 gram) en 250 gram groente voor, maar genoeg groenten en fruit eten schiet er wel eens bij in! Daarom slik ik multi-vitamines, maar hoeveel zin heeft dat?

Voedingsstoffen

Het is eerst even belangrijk om stil te staan bij het belang van vitaminen. Het zijn zogenoemde micronutriënten; voedingsstoffen van minder dan een gram die we via ons voedsel moeten binnen krijgen en een rol spelen bij allerlei processen in ons lichaam.

Zo zijn de verschillende soorten vitamine B belangrijk voor onze stofwisseling en energiehuishouding, zorgt vitamine C onder meer voor de opname van ijzer en het ondersteunen van onze weerstand, en heb je vitamine D nodig om calcium op te nemen.

Het is dus belangrijk dat je je vitamine-niveaus op peil houdt. Zowel het Voedingscentrum, de Consumentenbond als de Geestelijke Gezondheidszorg stelt dat je alle gewenste vitaminen en mineralen binnenkrijgt als je gezond en gevarieerd eet.

Te veel is slecht

Het is natuurlijk mogelijk dat je een tekort hebt aan bepaalde vitaminen. De meeste mensen weten echter niet precies welke ze nu precies missen. In vitaminepillen zijn de doseringen vaak veel hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, valt te lezen bij GGZ, terwijl je niet weet wat je lichaam echt nodig heeft. Het is een beetje schieten met hagel, zeg maar. En het teveel aan vitaminen in die dure pillen plas je gewoon weer uit...

Daarnaast is er ook nog kans op overdosering, omdat in veel producten ook al vitaminen zijn toegevoegd. De Consumentenbond waarschuwt om vooral bij Vitamines A, D, E, B3, B6 en foliumzuur (B11) de dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet te overschrijden.

Overigens geldt voor bepaalde groepen mensen wél het advies om bij te slikken, stelt het Voedingscentrum. Zo kunnen jonge kinderen, ouderen en mensen met een donkere huid een tekort hebben aan vitamine D en krijgen veganisten via hun voedsel geen vitamine B12 binnen. Bij twijfel is het sowieso verstandig om je huisarts te raadplegen.

Voor een potje multi-vitaminen betaal je overigens al gauw €15.- tot zelfs €90,-! Wie extra vitaminen bij slikt, kiest voor de goedkopere supplementen, anders wordt dat wel een heel duur plasje...