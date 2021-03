Een pup in huis gehaald? Begin dan direct met socialiseren

Tijdens de pandemie zijn er heel veel huisdieren aangeschaft! Overal zie je coronakittens, pandemie-puppy’s en lockdownkonijnen. Fijn om te zien dat mensen hun hart (en gezin) openstellen voor een harig familielid. Een enorme verrijking van het leven, maar ook een grote verantwoordelijkheid.

Ik hoop dat deze nieuw huisdieren een gouden mandje of huisje hebben en dat we allemaal diervriendelijker worden. Afgelopen voorjaar en zomer was het topdrukte bij de dierenartsen om alle jonge honden en katten te vaccineren; een half jaar later waren we volop bezig met het castreren en steriliseren van dit nieuwe leven.

Een voordeel van de pandemie is dat je als dierenarts het belang van vaccineren niet meer hoeft uit te leggen. Wel kreeg ik bij vaccinatie-afspraken voor puppy’s vaak de vraag: wanneer is hij/zij goed beschermd en kan met andere honden worden gespeeld?

Puppy’s moeten worden gevaccineerd als ze 6 weken, 9 weken en 12 weken oud zijn. Hun afweer door inenting is pas drie weken na hun laatste vaccinatie (dus bij een leeftijd van 15 weken) optimaal. Maar de sociale ontwikkeling is misschien nog belangrijker dan hun afweer.

Jonge honden zijn in de periode van 3 weken tot zo’n 14 weken oud gevoelig en ontvankelijk voor nieuwe situaties en ervaringen. Daarna zullen alle nieuwe, onbekende dingen in de eerste instantie ’eng’ worden gevonden.

Het is dus heel belangrijk om een puppy in zijn gevoelige periode met andere honden te laten kennismaken, maar ook met katten, kinderen, het ov, een drukke winkelstraat, enzovoorts. Als een pup in de gevoelige periode te weinig met andere honden is samen geweest, dan zal deze vaak angstig rond andere honden zijn.

Begin daarom (met het hele gezin) direct met een puppycursus als je pup is gearriveerd. Die eerste weken thuis zijn de belangrijkste weken van zijn/haar hele leven! Socialiseren met andere honden en veel ervaringen opdoen is belangrijker dan wachten op voldoende afweer. Ga lekker met je pup op pad, doe de puppycursus en geniet er vooral van, want voordat je het weet zijn ze, net als kinderen, volwassen.

Bekijk ook: Zo signaleer je overmatige dorst bij je huisdier

Volg Piet Hellemans op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl