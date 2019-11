Recept van de dag: vijgentaart

Snel naar de Tarte aux Fiques et Roquefort. Ik heb het nagekeken, vijgen kan je het hele jaar rond krijgen. Maar puristen kunnen natuurlijk tot augustus volgend jaar wachten. In landen waar het niet vriest is de oogst het jaar rond.

Nodig voor drie of vier:

• 5 plakken roomboterbladerdeeg

• 6 vijgen, in kwarten

• 125 gr roquefort

• 250 ml slagroom

• 4 eieren

• handje platte peterselie (fijngehakt)

• zout en vooral peper

Bereiding:

Oven vast op 200 °C. Doe bakpapier in een quiche-vorm, stapel de plakjes bladerdeeg op en rol uit, bedek de bodem. Hier en daar inprikken.

Verdeel de kaas over de bodem. Snij de vijgen in plakken en verdeel over de bodem. Klop de eieren los met room, flink wat peper, doe de fijngehakte peterselie er ook maar door. Giet de room over het deeg. Bak een half uur of tot je neus zegt dat het wel goed zit. Dan is het bladerdeeg mooi bruin en de ei-vulling gestold.

De makkelijke Franse keuken. Uitg: Nw Amsterdam. Ideaal pakje voor in de zak.