Op paradijselijk Zanzibar hoef je je nergens zorgen over te maken

’Hakuna Matata”, met die woorden worden we breed lachend begroet zodra we het vliegtuig uitstappen. En bam. Vanaf dat moment zit het aanstekelijke liedje uit The Lion King op repeat in ons hoofd om daar de komende dagen niet meer uit te gaan.

De tekst van het vrolijke liedje betekent zoveel als ’maak je niet druk, rustig aan’ en geeft daarmee precies weer hoe het Afrikaanse eiland Zanzibar is: vrolijk en relaxed.

Al nemen de douaniers vooral dat laatste nogal letterlijk. Maar als we dan na vier keer in de rij te hebben gestaan eindelijk door al het papierwerk heen zijn, ligt de bagage al ongeduldig te wachten en kan ons tropische avontuur beginnen.

Doolhofstraatjes

Doel van onze reis is om een deel van dit tropische eiland voor de oostkust van Afrika in een paar dagen te verkennen. Het hoort bij Tanzania en is zo groot als de provincie Utrecht, dus de afstanden zijn te overzien.

We beginnen in Stonetown, het oude centrum van Zanzibar-stad, en dat verkennen we op de fiets. Onze gids Khamis voorop. Hij is geboren in een klein dorpje vlakbij en kent de hoofdstad, en trouwens ook de rest van het eiland, als geen ander. Wel zo handig, want in de smalle doolhofstraatjes kun je snel verdwalen. „Let op, links rijden!” waarschuwt Khamis. Al zijn de steegjes zo smal dat dat weinig verschil maakt. Desondanks banen auto’s, scooters fietsen, karren en voetgangers zich er een weg doorheen. En, heel bijzonder: dat gaat soepel, zonder getier en gevloek, hoe anders is dat in Amsterdam! Nee, hier is het Hakuna Matata. En weer speelt dat liedje door ons hoofd.

Veel gebouwen zijn opgetrokken uit koraalsteen, en door de vochtige, zoute zeelucht donker verkleurd en aangetast. Maar juist hierdoor waan je je in een filmset uit duizend-en-een-nacht.

Vooral de joekels van zware houten deuren trekken de aandacht. Er zijn drie soorten: de redelijk eenvoudige Swahlische zijn vaak fel gekleurd en sober, de Arabische deuren zijn meestal met rechthoeken gedecoreerd en hebben golven of palmen als versiering en de Indiase zijn dramatisch met afschrikwekkende metalen punten. Deze spitse punten waren bedoeld om iedere ongenode gast buiten te houden.

En dan is er nóg een bijzondere deur, die op de Kenyatta Road waarachter Freddy Mercury van Queen werd geboren. Er zit nu een museum dat helaas vandaag gesloten is en dus gaan we door.

Boodschap

De meeste mensen in Zanzibar zijn moslim en dragen traditionele kleding. „Vrouwen die ver van huis zijn dragen zwart en blijven ze in de buurt van hun huis dan dragen ze felle kleding”, vertelt onze gids.

Veel mannen dragen een Kofia, het traditionele hoofddeksel. Het lijkt een beetje op een pet zonder klep en elke Kofia is weer anders. „Ze vertellen ook geheime boodschappen”, verklapt Khamis. „Zo kan een bepaalde Kofia aangeven dat je op zoek bent naar een vrouw, of een tweede vrouw. Of dat je op een bepaalde plek met je date wilt afspreken. Terwijl weer een andere juist wil zeggen dat je even helemaal klaar bent met vrouwen. Hij lacht: „Een soort Tinder avant la lettre dus eigenlijk!”

Als afsluiter van de fietstocht proosten we met verse kokosnoten vol fris helder kokoswater. De oude verkoper snijdt behendig met zijn grote mes tot we bij het sap kunnen. We vragen ons wel af wat voor boodschap er verborgen zit in zíjn Kofia, die schuin op z’n ondeugende hoofd staat. We zullen het nooit te weten komen.

Aan het strand van Stonetown klimmen we aan boord van een Dhow. Dit traditionele houten zeilschip met zijn typische schuine mast werd vroeger vooral voor vrachtvervoer gebruikt, maar wij gaan genieten van de spectaculaire zonsondergang, tenminste dat is ons beloofd.

Het valt nog niet mee om het enorme zeil te hijsen, maar als-ie dan eindelijk goed zit en wind vangt, gaan we. Dan gaat de motor uit en de stilte aan. Het zeil bolt zachtjes op in de wind. Veel vaart maken we niet, maar we hoeven dan ook nergens heen. Sterker nog, laat ons maar zo lang mogelijk hier blijven. De zeelucht kleurt van roze via oranje naar rood, hoe spectaculair wil je het hebben? Het voelt goed, het leven is lekker, we voelen de Hakuna Matata in ons hele lijf.

Met een traditionele Dhow zeilen we richting een spectaculaire zonsondergang.

Een bezoek aan Prison Island kan niet ontbreken bij een reis naar Zanzibar. We worden stil van het idee dat vanaf dit tropische eilandje op zo’n vijf kilometer voor de kust duizenden slaven naar onder andere Noord-Afrika werden verscheept. Er werd een gevangenis gebouwd, maar die is door de afschaffing van de slavernij gelukkig nooit als zodanig gebruikt.

Het eiland wordt nu bewoond door een groep reuzenschildpadden. We hebben geluk want twee exemplaren, elk ter grootte van een salontafel, zijn bezig met de voortplanting. En of het nou aan de hete zon ligt of de stand van de maan; Stoffel heeft er zin in. Met een diep intens ritmisch gegrom schuift hij over zijn geliefde. Het gaat heel erg langzaam, hij is met zijn 190 jaar dan ook niet meer de jongste. Vruchtbaar is ie wel, want iets verderop staat een hermetisch afgesloten kooi vol met mini reuzenschildpadjes. Deze worden hier de eerste vijf(!) jaar afgezonderd en beschermd tegen de buitenwereld totdat ze groot genoeg zijn om op eigen benen te staan.

Op Prison Island, vijf kilometer voor de kust van Zanzibar, werden in ooit slaven vastgehouden. Tegenwoordig is het en paradijs voor toeristen.

Tropisch

Zanzibar staat vooral bekend om zijn prachtige tropische witte zandstranden, maar let op: door de extreme getijden trekt bij eb, vooral aan de oostkust, de zee zich soms honderden meters terug en dan is een frisse duik geen optie. En het is juist de oostkust waar de mooiste stranden zijn.

We bezoeken aan die oostkust Kae Beach. De hele dag is het hier fijn, maar het leukst wordt het rond de zonsondergang. Masai mannen in hun rode lange gewaden springen maar al te graag op en neer om hun traditie te laten zien. Hoe hoger ze springen, hoe meer kracht ze hebben. En ach, zelfs al doen ze dat puur voor de toeristen, het blijft indrukwekkend om te zien.

Bij beachbar Kae Funk wordt de dansvloer vrijgemaakt voor een Limbo-dans waarna de dj het overneemt en niemand meer stil kan staan.

Limbodansen bij beachbar Kae Funk.

De volgende dag bezoeken we aan de Westkust de Nakupenda zandbank, het mooiste strand van Zanzibar. Nakupenda betekent ik hou van jou, en een betere naam voor dit paradijselijke strand is er niet. Bij deze zandbank voor de kust van StoneTown, alleen per boot te bereiken, is het water blauwer dan blauw met het fijnste witte zand. Hier heeft je Insta-foto geen filter nodig.

Wij boekten een dagtochtje met de boot inclusief BBQ en drankjes en een snorkeltocht. Je hoeft je dus nergens zorgen over te maken voor alles wordt gezorgd, totale ontspanning: Hakuna Matata to the max!

Restaurant The Rock op Pingwe Beach ligt bij vloed midden in zee.

Zeldzame aap

Het Jozani National park is misschien niet heel groot, maar wel erg bijzonder want hier woont de Rode Zanzibarfranje aap. Hij komt nergens anders ter wereld voor en is een bedreigde apensoort. Als eerste zien we een groepje witkeel apen die ons brutaal aankijken. Niet veel later wijst de gids ons op de zeldzame zanzibarfranjeaap die met een hele familie op de grond tussen het gras aan het eten is. Het valt op dat ze niet schuw zijn, en ongestoord verdergaan. De prachtige rode vacht op hun rug is uniek. Vooral de jonkies zijn erg schattig als ze bescherming zoeken bij hun moeder.

Meer strand

Kiwengwa beach Hier zit ook ons gelijknamige resort. Een fijne rustige plek met allerlei verschillende huisjes. Heerlijk om te chillen bij een van de buitenbars of zwembaden. Op het strand is altijd wel wat te doen. Al tijdens de spectaculaire zonsopkomst zagen we de lokale kinderen in groepjes richting school gaan.

Pingwe beach Door de ligging aan het Michamwi schiereiland zijn de getijden verschillen iets minder groot. Je hebt hier het fijnste witte zandstrand, alsof je met je voeten in de Maizena staat. Bijkomend voordeel van dit superfijne zand is dat het zelfs in de felste zon nooit te heet onder je voeten wordt. Dit is ook de pek met een bijzonder restaurant op een rots: in zee tijdens vloed, op het strand bij eb.

Paje Beach Dé plek om te kitesurfen en toch nog steeds een rustig stukje paradijs. Langs de lange strook wit strand zijn verschillende restaurants. Wij aten bij Oxygen de heerlijkste vis met uitzicht op zee.

Zo kom je er

Wij vlogen via Corendon met Turkish Airlines eerst in 3,5 uur naar Istanboel en vanaf daar in 7 uur naar Zanzibar. Voor reizen naar Zanzibar is een visum nodig. Dit is makkelijk vooraf online aan te vragen.

corendon.nl/zanzibar