Altijd een warm welkom

Eigenaren: Johan (42), Esther (43), Jim (14) en Mick (4) de Kruijf, Enschede

Bootmerk en -type: Sealine S37

Motor: Twee in boord Mercruiser dieselmotoren, dit zijn 4.2 liter 6-cilindermotoren met elk 220 pk

Waarde: circa 130.000 euro

Onderhoud: 2500 euro.

„We zijn begonnen met een mistral 6.80, een kleine polyesterboot met een buitenboordmotor. Hierna volgden nog twee stalen boten die keer op keer een maat groter werden, tot ons huidige model.

Het voordeel van deze boot is dat je veel buitengevoel hebt omdat het grote achterdek volledig kan worden geopend. Mijn vrouw wilde graag meer opbergruimte, de kinderen een eigen slaapkamer, ik wilde juist meer vermogen en een ruime kuip. Er zit ook een eigen douche in. We dachten dit nooit nodig te hebben omdat alle havens goed sanitair hebben, maar het blijkt toch een heerlijke luxe te zijn.

’De Kruijfjes’ heet onze boot, naar onze achternaam. Leuk, je wordt er snel door herkend en bij diverse havens krijgen we een warm welkom als we via de marifoon aangeven dat de Kruijfjes onderweg zijn naar hun haven.

We varen elk weekeinde. Meestal blijven we redelijk in de omgeving van Lemmer; van Urk tot Leeuwarden en van Harlingen tot Drachten.

Het voordeel van onze boot is dat we sneller kunnen varen en gemakkelijk wat meer kilometers kunnen afleggen. In de zomer maken we langere tochten naar bijvoorbeeld Amsterdam via de randmeren of de Biesbosch. We zijn ook groot fan van Schiermonnikoog, ons vaarseizoen voelt niet compleet zonder een bezoekje.

Elk jaar treffen we veel dezelfde mensen die ook besmet zijn met het ’Schiervirus’. Het is gemoedelijk, iedereen maakt een praatje met elkaar en helpt elkaar als het nodig is. Als we komen aanvaren en we zien de havenmeester al zwaaien, voelt het als thuiskomen!”