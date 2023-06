Dagrecept: Zelfgemaakte ketchup (zonder toevoegingen)

Er komen in deze rubriek eigenlijk vrij weinig sauzen voorbij, tijd om daar wat verandering in te brengen! Vooral in de zomer komen de sausjes vaker op tafel, tijdens een barbecue bijvoorbeeld.

Natuurlijk zijn we gewend om die sauzen kant-en-klaar te kopen, maar zelfgemaakt blijft altijd lekkerder. Top-kok Pascal Jalhay schreef het mooie boek Wereldse Smaakmakers (Fontaine), vol met gerechten én condimenten die je eten verrijken. Ketchup is daarvan het bekendste voorbeeld, zo maak je hem. Verhit de olijfolie in een ruime pan en stoof de tomaat, ui en knoflook hierin 5 minuten. Voeg de tomatenpuree, suiker, azijn, paprikapoeder, zout en peper toe en laat het geheel op laag vuur 1 uur stoven. Pureer de ketchup glad met een staafmixer en breng hem opnieuw aan de kook. Verdeel de ketchup over potten en laat snel afkoelen. Nu nog bepalen waarover je de deze ketchup schenkt. Nodig voor 500 ml: - 500 g vleestomaten (liefst coeur de boeuf, grof gesneden) - 3 rode uien (grof gesneden) - 6 tenen knoflook (grof gesneden) - 80 g tomatenpuree - 100 g bruine basterdsuiker - 50 ml rode wijnazijn - mild paprikapoeder - zout en peper