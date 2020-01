Pokemon Sword Review

Wat is het?

Pokémon komt uit het land van de rijzende zon; een franchise die ongekend populair is sinds 1997. Het is een verzamelnaam voor allerlei schattige wezentjes. Niet alleen bestaan er games, maar ook stripboeken, kleding, knuffels, kaarten en films. Vorig jaar draaide Pokémon: Detective Pikachu nog in de bioscopen. Kortom, zelfs als je nooit de serie gekeken hebt of games gespeeld hebt, kom je er vroeg of laat mee in aanraking. Pokémon is voor kids, wat James Bond voor ouderen is. Iets met toffe avonturen en een aantrekkingskracht waar je U tegen zegt.

Voor de Switch kun je nu voor zes tientjes Pokémon Sword of Pokémon Shield kopen. Een luxe-probleem voor de consument, want in feite haal je dezelfde game in huis. Het enige verschil zijn de Pokémon die in de game zitten. Vervolgens kies je als speler uit drie verschillende Pokémon.

Met je gekozen schattig figuurtje begint je reis in Galar, een soort fantasieversie van het Verenigd Koninkrijk. Je missie is uitdagend, maar luidt simpel: vang en train Pokémon, versla diverse leiders om het daarna op te nemen tegen de eindbaas van het spel. Wat word je dan? De ultieme kampioen van een Pokémon toernooi.

Is het wat?

Voor Pokémon spelers van het eerste uur is de game een genot, omdat er min of meer teruggegaan wordt naar de roots. Voor nieuwkomers, of niet de allergrootste Pokémon fans, geldt dat het verhaal nou niet helemaal je-van-het-is. Het is erg eenvoudig om te volgen en niet heel uitdagend. Dat is zonde, omdat je wel met een game te maken hebt die zo’n 40 uur duurt om uit te spelen. Het spel leunt dan ook vooral op de gameplay.

Continu vang je Pokémon, waarbij het trouwens heel fijn is dat je vooraf al kunt zien welke Pokémon je tegen het lijf loopt. Dit is dus geen willekeurige ontmoeting waarbij je ter plekke moet uitzoeken of je wel of niet wilt vechten. Dat vechten gebeurt via een turn-based systeem wat inhoudt dat je net als schaken zetten vooruit denkt en steeds één aanval per keer doet. Pokémon games zijn qua besturing dan ook niet moeilijk. In principe kan iedereen dit leren. In een gevecht sta je tegenover een andere Pokémon en zet jij alles op alles om te winnen. Op die manier worden je eigen Pokémon sterker en dat heb je nodig voor de eindbaas.

Het is leuk om Pokémon te vangen, zeker in de Wild Area. Dit is een speciaal gebied waar je naar hartenlust aan het kijken bent in een snoepwinkel. Er lopen enorm veel Pokémon rond, zelfs die veel sterker zijn dan die jij op zak hebt. Dan is de vraag: welke ga je vangen of met wie ga je vechten? Ook de Poke jobs zijn leuk om te doen, dit zijn klusjes die je weer verder kunnen helpen in de game. Wat dat betreft valt er genoeg te ontdekken.

Plus- en minpunten

+ Terug naar de roots

+ Wild Area

+ je ziet op voorhand de Pokémon al in beeld

- Weinig vernieuwing

- Verhaal maakt geen blijvende indruk

Conclusie

De game is zeker vermakelijk, al is het jammer om te zien dat sommige dingen wat te wensen overlaten. Het verhaal is niet bijster spannend en de game werkt met tekstbalkjes in plaats van voice-overs. Iets wat niet meer van deze tijd is. Dat neemt niet weg dat de verschillende wezentjes enorm schattig zijn en voor veel fans het nog steeds leuk is om ze te vangen en te trainen. Niet alle Pokémon zijn aanwezig, maar gelukkig zit de het spel vol met een hoop andere Pokémon.

Vang jij ze allemaal?

Deze review is in samenwerking met xgn.nl.