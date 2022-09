Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn klus Victor (72) bouwde tuinhuis met ’oud’ hout en 2000 schroeven

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

Victor Berkhout met echtgenote Gerrie in hun zelfgebouwde tuinhuis. Ⓒ Martin Mooij

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week nemen we in Grootebroek een kijkje bij Victor Berkhout (72), die bijna klaar is met de bouw van een nieuw tuinhuis.