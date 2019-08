Familierecept: tijmsaus van opa Peerke

„Onze vader Peerke Meesters (overleden in 1970) was een geweldige kok. Tenminste, dat vond hij zelf. Hij was zijn tijd ver vooruit, want in een tijdperk waarin mannen echt niet in de keuken kwamen, stond hij met het schort van moeder aan achter het fornuis. Dat was altijd lachen, de hele familie kwam kijken als hij aan de gang ging.

Het eindigde meestal met droge puree. Al vond niemand dat erg, want hij maakte de ene fles wijn na de andere open. En wij, de kinderen en aanhang (zes zonen en twee dochters) mochten meedrinken. Uiteindelijk vertrok de hele meute uit de keuken, om aan tafel te gaan zitten wachten. Ons moeder ging dan meestal hoofdschuddend ‘even pa helpen’. En zo ontstond kennelijk deze saus.

Wij hebben er allemaal geweldige herinneringen aan en hebben het recept al lang doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Oh, en geen verjaardag gaat voorbij zonder dat iemand met het schort van ma (oma) de keuken in gaat.”

Nodig

4 karbonades, 10 takjes tijm, gesnipperd uitje, 2 dl rode wijn, wat gesneden wortel en prei. 1 teen knoflook, gesnipperd, boter.

Bereiding:

Zet een flinke scheut wijn op in een pannetje met tijm en een uitje. Bak knoflook, wat prei, wortel en boter. Laat sudderen. Doe de tijmwijn bij de boter en laat op een laag vuurtje staan. Bak karbonades in boter tot ze bruin en gaar zijn. Haal uit de boter en giet de saus door een zeef erbij. Nog even opkoken. Giet de saus over de karbonades. En drink een groot glas wijn en proost: Op Peerke!

