5 x bossen in Nederland met iets extra’s

Waterloopbos in Marknesse

In dit bos staan tientallen waterloopkundige modellen. Tot in de jaren negentig werd hier namelijk onderzoek uitgevoerd naar de Deltawerken. Maar ook voor exotische plekken zoals de havens van Lagos en Bangkok. Sommige modellen zijn opgeknapt, anderen zijn fotogeniek overgelaten aan de natuur.

Ⓒ PAALMAN, FRANS

Radio Kootwijk

Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Voormalig zendstation Radio Kootwijk (De Veluwe, ten westen van Apeldoorn) is een monumentaal tempelachtig pand met een bijzondere geschiedenis. Het zendstation werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd voor radiotelegrafisch contact met toenmalig Nederlands-Indië. Het omliggende Kootwijkerzand is de grootste actieve zandverstuiving van Eest-Europa.

Pyramide van Austerlitz

Ⓒ DIJKSTRA BV

Op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug is de Pyramide van Austerlitz te vinden. Het is in 1804 gebouwd als eerbetoon aan Napoleon. De Pyramide, compleet met stenen obelisk, is tevens startpunt van vijf wandelroutes.

Plukbos

In natuurgebied Kardinge bij Groningen is een plukbos aangelegd, vol met verschillende soorten vruchten en noten. Wel even wachten tot het zomer is natuurlijk, dan zijn de bomen en struiken het mooist.

Ruïne

In het park van Seldensate (aan de rand van Middelrode) is een mysterieuze ruïne te vinden. Het zijn de fundamenten en restanten van de muren van het kasteel dat hier ooit stond.