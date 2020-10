Spreekuur: Slechte erecties door psoriasis

Psoriasis is een aandoening die dikke, schilferende plekken met dode huid veroorzaakt, plaques genaamd. Meestal op de ellebogen en knieën, maar psoriasis kan zich overal op het lichaam vormen, inclusief de geslachtsorganen.

Onduidelijkheid

Publicaties wijzen uit dat mannen met psoriasis meer kans hebben om erectieproblemen (ED) te ontwikkelen. De redenen voor dit verband zijn niet helemaal duidelijk. Veel gezondheidsproblemen die verband met psoriasis houden, worden echter ook met ED geassocieerd, zoals diabetes en hoge bloeddruk.

Ook kunnen er psychologische verbanden zijn, aangezien mannen met psoriasis een laag zelfbeeld kunnen ontwikkelen en vooral angstig zijn voor seks. Deze vrees kan hun vermogen om erecties te krijgen beïnvloeden. Zowel mannen als vrouwen met psoriasis zijn misschien bang dat een partner hen niet aantrekkelijk of wenselijk vindt.

Partners kunnen ook angstig zijn, vooral als ze niet veel over psoriasis weten. De aandoening is echter niet besmettelijk en kan niet via seksuele activiteit worden verspreid. Mensen met aan psoriasis gerelateerde angst en depressie kunnen hun interesse in seks verliezen. Alleenstaanden kunnen zich terughoudend voelen om te daten of intieme relaties te hebben.

Oppepper

Volg de instructies van uw arts. Uw psoriasis beheersen kan uw lichaamsbeeld en zelfvertrouwen een oppepper geven. Wees er open over met uw partner. De kans is groot dat hij/zij u zal verzekeren dat u meer bent dan uw psoriasis en dat u aantrekkelijk bent zoals u bent. Laat uw partner ook weten of bepaalde seksuele activiteiten ongemakkelijk zijn.

Mannen die denken dat ze vanwege psoriasis seksuele problemen hebben, worden aangemoedigd om met een hulpverlener te praten. Zowel psoriasis als seksuele problemen kunnen worden behandeld. En therapie kan het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en communicatieve vaardigheden vergroten, waardoor relaties kunnen verbeteren.