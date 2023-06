Het klassieke Volkswagenbusje dat ooit door Ben Pon werd uitgevonden, kreeg vele bijnamen: love-bus, hippy-bus, Bulli, maar ook surfbus. In het Californische Huntington Beach, Surf City USA, doken we in de geschiedenis van deze beach-bus.

Een heel aparte, trendy categorie: de ratlook. Alsof de VW-bus enorm roest! Ⓒ Volkswagen