Toe aan rust én een bijzondere ervaring? Ga suppen op de Nieuwkoopse Plassen!

’Als we geluk hebben, zien we een ijsvogel.” Met die missie stappen we op het sup-board dat we van een boerderij-erf naar de rand van de Nieuwkoopse Plassen hebben gereden. Al is de missie al geslaagd zodra we één slag hebben gemaakt met een peddel die op de juiste hoogte (20 centimeter boven het hoofd) is afgesteld. Een ijsvogel is leuk, de rust die er op je neerdaalt terwijl je je geruisloos over het water en dwars door de wetlands van Nieuwkoop en omstreken duwt, is veel meer waard.

Die rust is sowieso gegarandeerd. Vicky Speet (27) van Suppen in het Groene Hart komt hier al jarenlang en nog altijd verveelt deze ’natuurtherapie’, zoals we het noemen, niet. Zij werd aangestoken door haar moeder die al eerder aan de betrekkelijk nieuwe sport verknocht raakte. Inmiddels runt Vicky al drie jaar haar eigen supbedrijf, naast haar baan als jurist. Ze verhuurt losse boards (stabieler dan reguliere surfplanken), maar verzorgt ook tours. Kortere, zoals die van vandaag, maar ook langere en op speciale tijden, zoals bij zonsondergang. Maar wanneer dan ook: Vicky wordt nog altijd verrast door de schoonheid van de Nieuwkoopse Plassen.

Het ongeveer 1400 hectare tellende natuurgebied staat te boek als beeldschoon. Suptours in deze omgeving staan hoog in de top van mooiste suproutes. Het grootste gedeelte ervan is eigendom van Natuurmonumenten die heeft bepaald dat sommige kwetsbare gedeelten vrij van watersporters moeten blijven.

Vicky trekt de peddel met ferme kracht door het water. Hoewel het niet mijn eerste keer op een supboard is, blijft de techniek even wennen. Zo kan het dat ik wat lafjes rondpeddel; als je het goed doet, hoef je namelijk niet zoveel slagen te maken om vooruit te komen.

Workout

Amateuristisch of niet, het board voelt al na een paar meter minder wiebelig, nu nog leren om lichtjes en relaxed iets door de knieën te zakken en niet als een houten plank – om maar even in dezelfde termen te blijven – te staan. Welke techniek je ook gebruikt, het is duidelijk én bewezen dat suppen een goede work-out is. Wiebelen ga je namelijk tegen door je buik en bovenbenen aan te spannen en voor het peddelen gebruik je de nodige armspieren. Goed voor lijf én leden terwijl ook nog eens, goed ingesmeerd, de nodige zonnestralen worden meegepakt!

Over de route van twee kilometer doe je een klein uurtje.

Zo varen we vanaf de opstapplaats aan De Ziende over de Ziendevaart naar de Zuideinderplas. Aan de noordwestzijde liggen de nodige ’vervenershuisjes’. De plassen zijn in de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied, de verblijven van de veenstekers, inmiddels behoorlijk wat waard vanwege de prachtige ligging, en een trekpleister voor toeristen. De veenplassen zijn door de vervening niet diep, wat helpt tegen de lichte angst om van het board te vallen. Niet dat dat erg zou zijn: de temperatuur loopt tegen de 25 graden, maar het is natuurlijk de sport om droog te blijven.

De route van twee kilometer waar we op ons gemak een klein uurtje over doen, is voor een deel vrij van pleziervaart, wat het extra rustgevend maakt. De kades doen bijna mangrove-achtig aan, met grote zichtbare wortels. Ook zien we veel riet waarvan veel nog altijd als dakbedekking wordt gebruikt. Verder veel groen, met kattenstaart, gewone wederik, moeraskartelblad, kamperfoelie, munt, ratelaar en koningsvarens. Het water is voedselrijk en de begroeiing is daardoor rijk: watergentiaan, waterlelies en blaasjeskruid. Voor die laatste twee is het enigszins oppassen: eenmaal om de vin gedraaid wordt het nog zwaarder om vooruit te komen.

Vanzelfsprekend nodigt het rietland de nodige moerasvogels uit. Regelmatig horen we ganzen gakken en een grote groep vliegt over onze hoofden. Ook horen we het hoge geluid van de kleine karekiet. We zien eenden in het riet, futen in het water en voelen muggen op de benen, die horen er nu eenmaal bij. Halverwege de tocht worden we beloond met een pijlsnel ijsvogeltje: missie volbracht!

Onderweg lijken we één met de natuur te zijn. Mooi, maar tegelijkertijd een tikkie bedrieglijk: alles lijkt inmiddels op elkaar en al mijn gevoel van oriëntatie ben ik kwijt. Gelukkig kent Vicky het gebied op haar duimpje en tot mijn stomme verbazing zijn er heuse wegwijzers langs het water. Hoge stokken met een oranje lint eraan markeren de palingfuiken, legt Vicky uit. Slechts een aantal vissers mag hier paling vangen die als lokale lekkernij wordt verkocht.

Hoewel we lekker ver van de bewoonde wereld afzitten, zien we overal waar we op deze korte route ook kijken een ijkpunt: Pietje Potlood, de watertoren in het lintdorp De Meije die inderdaad veel weg heeft van een potlood. Inmiddels is deze toren, ook wel bekend als Het Zoutvat, buiten gebruik en tot rijksmonument bekroond. Aan de rand van de Noordeinderplas liggen architectonisch interessante villa’s, maar daar blijven we ver vandaan, we willen immers de rust van de natuur.

Het is een prachtige namiddag met geen zuchtje wind. De wolken weerspiegelen in het vlakke water en de zon begint net iets van haar kracht te verliezen. De ideale omstandigheden voor beginnende suppers, vertelt Vicky. „Met veel wind kan het nog weleens een uitdaging zijn.” Wat dan helpt, is op de knieën op het board te gaan zitten en de peddel iets lager te houden; zo vang je minder wind.

Zonsondergang

Dat is nu gelukkig niet nodig. We peddelen in een typisch Hollands landschap gestaag door. In augustus en september heeft Vicky een Sunset-tour in de planning staan. Het tijdstip hangt van de stand van de zon af; een half uur na zonsondergang is het verboden om nog op de Nieuwkoopse Plassen te zijn. „’s Avonds is het gebied voor de échte bewoners. Er slapen veel dieren van plekken uit de buurt op de plassen.” Ook organiseert Vicky Vroege Vogel-tours; rond half acht ’s ochtends ziet de natuur er weer heel anders uit.

Met de ijsvogel hebben wij vandaag geluk, al heeft Vicky zelfs ooit reeën gezien. Op de wensenlijst staat de otter nog die hier eveneens voorkomt.

We eindigen de tour, droog en wel, op de manier waarop we hem begonnen: ook als je geen bijzondere dieren spot, suppen op de Nieuwkoopse Plassen geeft je altijd wat. Vooral rust.

Even pauze

Langs de Nieuwkoopse Plassen vind je genoeg fijne plekken om uit te rusten tijdens het suppen of om de suppers voorbij te zien komen.

• Eiland van Hein Een recreatie-eiland met faciliteiten en een zogenoemd Toeristisch Overstappunt: een startpunt waar je de auto kunt achterlaten om te fietsen, te wandelen, te varen of te suppen.

eilandvanhein.nl

• Strand Zomer Paviljoen aan een door mensenhanden gemaakt strandje, voorbij de Kwakelbrug, net na de Zuidplas.

strandzomer.nl

• Restaurant Zuideinde Hotel/restaurant aan de Ringvaart met uitzicht op de Nieuwkoopse Plassen.

hotelzuideinde.nl

• The Lake Inn Herberg in een authentiek pand van 1930 waar je kunt lunchen en dineren. thelakeinn.nl