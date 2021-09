Dagrecept: Broodje bakkeljauw met zuur

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Ik had van de week zin in bakkeljauw; gedroogde/gezouten kabeljauw of koolvis, gebakken in uien, knoflook, peper en tomaat. Heerlijk! Wij aten het thuis gewoon tijdens het avondeten met rijst. Maar veel mensen in Nederland nemen het vooral op een pistoletje met wat zuur erover.