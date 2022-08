Dit is dé truc om smoezelige keukendeurtjes weer fris te krijgen

Gesponsord

Kleur in je interieur: de do’s en dont’s

Eén grote kleurexplosie in je huis of juist een paar subtiele tinten? Regel 1 is dat er geen vaste regel is als het om kleur in je interieur gaat; in jouw woning moet je vooral doen waar jij je goed bij voelt. Interieurblogger Sandra - zelf gek op kleur - heeft wel een aantal tips voor je.