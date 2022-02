Dijon barst van de verborgen juweeltjes (en daardoor erg leuk voor een stedentrip)

Premium Binnenland

’Daden van moed; dat is voor mij Indië’

Indië-veteranen maken zich grote zorgen over het dekolonisatie-onderzoek dat 17 februari wordt gepresenteerd. Over het door de regering gesubsidieerde rapport waaraan jaren is gewerkt hangt in hun ogen de schijn van partijdigheid waardoor oud-strijders opnieuw in een kwaad daglicht vrezen te komen s...