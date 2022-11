Spreekuur: hoe ongezond zijn tabakssmaken in de e-sigaret?

Hans in ’t Veen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland: Allereerst is de overheid van plan om binnenkort alle smaakstoffen die niet naar tabak smaken, in de e-sigaret te verbieden. Daarmee worden vele zoete (bubblegum, pina colada, suikerspin) en mentholsmaken verboden. Verbieden is een goed idee omdat deze smaakstoffen de irriterende smaak van tabak en nicotine verhullen. Hierdoor wordt e-sigaretten roken (ook wel dampen of vapen genoemd) minder aantrekkelijk, juist voor jongeren.

Dat is van groot belang omdat dampen zelf schadelijk is door inademing van giftige stoffen, nog los van de smaakstoffen. Anderzijds omdat de e-sigaret een opstap is naar het nog schadelijker ’gewone’ roken. Met zo’n verbod blijven 23 tabakssmaken voor de e-sigaret over.

Kankerverwekkend

Inmiddels heeft het RIVM ontdekt dat zeven van deze 23 tabakssmaken kankerverwekkend zijn. Over de overige 16 smaken is publieke discussie omdat de gezondheidsrisico’s onbekend zijn. Niet iedereen wil die smaken verbieden omdat rokers van reguliere sigaretten met behulp van de e-sigaret mogelijk helemaal zouden kunnen stoppen met roken.

Dat is echter een niet goed bewezen argument. Deze strategie werkt slechts bij een enkeling; meestal leidt een poging tot rookstop met een e-sigaret uiteindelijk tot roken van zowel de e-sigaret als de gewone sigaret.

Extra gevaarlijk

Dat kan zelfs extra gevaarlijk zijn: de schadelijke effecten van beide manieren lijken elkaar te versterken. De e-sigaret zorgt er bovendien voor dat de cirkel van afhankelijkheid niet wordt doorbroken.

Als longarts zeg ik: alle smaken, alle e-sigaretten verbieden! De e-sigaret is een wolf in schaapskleren. Hij lijkt minder schadelijk, maar vormt wel degelijk een bedreiging voor de gezondheid met extra risico om (wederom) te gaan roken.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl