Dit is de beste manier om een donzen jas te wassen

Jacqueline: „Hoe kan ik het beste een donzen jas wassen en drogen?”

Zamarra: Sommige wasmachines hebben een apart wasprogramma voor dons. Hebt u dat niet, kies dan voor een wolwasprogramma, 30 graden, in combinatie met een donswasmiddel. Gewone wasmiddelen breken de natuurlijke vetten van het dons af.

Donswasmiddel is te koop bij buitensportwinkels zoals Bever. U kunt de jas op lage temperatuur drogen in de wasdroger (dit kan een aantal uren duren) met wat was- of tennisballen erbij om de donsvulling weer pluizig te maken. Geen wasdroger? Leg de jas dan plat, niet naast een warmtebron of in de zon, en schud hem zeer regelmatig op.

Bekijk ook: 5 x tips om denimvlekken weg te krijgen

Bekijk ook: Dit kun je doen tegen de geur van motorolie in kleding

Bekijk ook: Zo krijg je vetvlekken uit een zijden blouse

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl