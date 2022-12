Kijktips: dit wil je met kerst niet missen op tv

Keizerlijke charme

In veel families is het een traditie om met kerst Sisi te kijken en is een kerst zonder de belevenissen van de Oostenrijkse keizerin niet compleet. Actrice Dominique Devenport maakt van de monarch een hedendaagse vrouw, die ook in het tweede seizoen van de serie Sisi een dame van vlees en bloed blijkt als er een onweerstaanbare graaf op haar pad komt.

Toegegeven na een bloem plukkende Romy Schneider was het wel even wennen aan een staatshoofd dat haar bloempje liet plukken. De Sisi-remake met Dominique Devenport en Jannik Schümann is een stuk pikanter dan de hopeloos romantische versie uit de jaren vijftig waarin Romy Schneider in retrospectief een nogal argeloze en zoetsappige keizerin neerzet. Deze Sisi is net als Bridgerton licht erotisch van toon, met de oogstrelende kostuums en decors uit de negentiende eeuw.

Het is maar goed dat de juicekanalen nog niet bestonden in de 19e eeuw waarin deze opstandige vorstin en haar gemaal Franz Joseph leefde. Ze zouden overuren gemaakt hebben door de affaires, buitenechtelijke kinderen en mentale problemen aan het hof. Het Engelse koningshuis is er niks bij. En laat Sisi in deze versie nu net als prinses Diana een eetprobleem hebben ontwikkeld. Zo probeert ze vlak na de bevalling een platte buik te krijgen door obsessief te sporten, ze heeft daarbij zelfs de beschikking over een eigen gym. Een unicum in die tijd.

Het tweede seizoen begint met de geboorte van een zoon. Een blijde gebeurtenis nadat de dochter van het stel aan het einde van seizoen één overlijdt. Deze troonopvolger zou het geluk van het echtpaar moeten bestendigen. Toch hangen er in inmiddels donkere wolken boven het Oostenrijkse keizerrijk. De strenge schoonmoeder van Sisi is daarbij nog het minste probleem.

Het echte gevaar komt van de Duitse staatsman Otto von Bismarck, die uit naam van Pruisen dreigt Oostenrijk in een oorlog te storten door ze uit de Duitse bond te werken. Het jonge stel moet razendsnel bondgenoten zien te vinden en roept in Biarritz de hulp in van voormalig vijand Napoleon. Maar ook de gewiekste rijkskanselier Bismarck heeft Napoleon dan al bezocht. Geen middel wordt geschuwd om het vertrouwen van de Franse keizer te winnen en alleen een sluw onderonsje tussen keizerinnen Sisi en Eugénie werpt uiteindelijk voldoende vruchten af om zich tegen de Pruisen te kunnen wapenen.

Daarna vertrekt de vrouw van de keizer op politieke missie naar Hongarije. Ze moet de Hongaren aan hun kant zien te krijgen, maar ook daar is de sluwe Bismarck ze al voor geweest. Sisi roept de hulp in van de uiterst charmante graaf Andrássy (Giovanni Funiati), maar in het verre Hongarije is ze extra kwetsbaar voor kwaadwillenden. Ook de argwanende zus van de graaf lijkt in mindere mate onder de indruk van het keizerlijke charmeoffensief uit Oostenrijk. Als Hongarije bij de Pruisen aansluit is de oorlog voor Oostenrijk verloren. Helpt de bijzondere band die Sisi heeft met de Hongaren?

Sisi is te streamen op NPO Plus. Vanaf maandag 26 december zendt Kro-Ncrv dagelijks een aflevering uit om 20.30 uur op NPO 2. Ook het vorige seizoen, dat vorig jaar de meest gestreamde serie was tijdens de feestdagen op NPO Plus, is nog via het platform te zien.

Nieuwe ronde ’Slimste mens’ bevorderd naar NPO1

Tweede kerstdag begint het 21e seizoen van ’De slimste mens’ in een opgefrist decor.

Wie treedt deze winter in de voetsporen van cabaretier en columnist Jasper van Kuijk en mag zich de allerslimste van het land noemen? Maandag 26 december gaat het 21e seizoen van De slimste mens van start, in een opgefrist decor. In de razend populaire quiz van Kro-Ncrv kruisen drie bekende Nederlanders de degens. Uiteraard gebeurt dat weer onder leiding van presentator Philip Freriks en enig jurylid Maarten van Rossem.

De quiz, die vorig jaar gemiddeld 1,7 miljoen kijkers trok, wordt eindelijk van NPO 2 naar NPO 1 gepromoveerd en is voortaan vier in plaats van vijf dagen per week te zien. Elke maandag tot en met donderdag gaan de deelnemers direct na het achtuurjournaal met elkaar de strijd aan. Op deze tweede kerstdag zijn paralympisch kampioen Marlou van Rhijn, ex-parlementair verslaggever Ron Fresen en actrice Anniek Pheifer aan de beurt. Zij behoeven geen nadere introductie, maar de quiz heeft al voldoende minder grote namen tot grote hoogten gestuwd. Daarvan is bijvoorbeeld feestzanger Rob Kemps een goed voorbeeld. Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne, Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk, journalist Tim de Wit, bioloog Mátyás Bittenbinder, actrice Janke Dekker en presentatrice Paula Udondek maken later deze reeks hun opwachting. Erik van Looy, de presentator van de Vlaamse De slimste mens, maakt ook zijn debuut als kandidaat.

Op het boevenpad met gestolen buit in Telefilm

Gerda Havertong

In de Telefilm voor kinderen Eerlijk gestolen (zaterdag, 10 uur, NPO 3) doet de elfjarige Nola (Alicia Mendes) haar best om geld te sparen zodat haar lieve oma (Gerda Havertong) naar Suriname kan reizen om daar de as van haar overleden opa uit te strooien. Maar vliegtickets zijn duur en het sparen duurt lang. Dan vindt Nola in het bos naast het huis van haar oma een tas met gestolen geld, de buit van een bankoverval. Ze laat haar goede opvoeding even voor wat het is en besluit met haar vriendin Nina het geld te houden. Het is tenslotte voor een goed doel. Maar of dat zo’n verstandige keuze is… De overvaller zit natuurlijk ook achter zijn fortuin aan.

Naast jonge talenten als Mendes en Jikke ter Laak speelt onder anderen Jasmine Sendar (Onderweg naar morgen, Dit zijn wij) in deze film van Hesdy Lonwijk.

Het scenario is geschreven door Burny Bos, de 78-jarige producent die met al zijn bekroonde films als Minoes en tv-programma’s als Ko de Boswachtershow beschouwd wordt als de godfather van Nederlands jeugddrama..

Gerda Havertong kennen we natuurlijk allemaal als peettante Peetje van Sesamstraat waar ze bijna dertig jaar in speelde. Leuk om haar weer eens te zien schitteren nadat we haar in 2018 zagen in het RTL 5-programma De Slechtste chauffeur van Nederland Vips en als snackbarhoudster in The Passion. Havertong doet dit seizoen ook mee aan Doorbakken, de spin- off van Heel Holland Bakt. Over kindertelevisie zei ze eerder: „Televisie maken voor kinderen betekent je met het kind vereenzelvigen, een beetje kind worden.”

Kerst nooit meer hetzelfde

Tweede kerstdag begint het 21e seizoen van ’De slimste mens’ in een opgefrist decor. Ⓒ Foto EO

De kerstspecial van Ik mis je brengt ontroering deze dagen. Op kerstavond (18.35 uur, NPO 2) is er het verhaal van Luna, het dochtertje van Jurgen van Riel. Ze overlijdt tijdens de kerstdagen nadat ze lange tijd ziek is geweest. De kerst zal voor hem nooit meer hetzelfde zijn, maar door Luna’s wensen te vervullen, vindt hij troost en een bijzondere invulling van de feestdagen. Jurgen en zijn gezin gaan elke kerst op reis en nemen Luna op een unieke manier met zich mee.

Jessica viert dit jaar voor het eerst kerst zonder haar moeder Anja. Hun laatste kerst was een bijzondere: als Jessica vlak daarvoor hoort dat haar moeder niet lang meer te leven heeft, vervroegt ze haar bruiloft. Ze trouwt een week voor kerst, in de kerk waar haar ouders elkaar leerden kennen.

Samantha is stapelgek op haar oudere broer Patrick. Hij vindt het heerlijk om met haar braderieën, markten en winkels af te struinen. Nu is Patricks stoel leeg en zet Samantha een kerstboompje bij de foto van haar geliefde broer. Ze kijkt vol dankbaarheid terug op de mooie tijden die ze samen hadden.

Op zondag, eerste kerstdag, is er op NPO 2 om 09.00 uur nog een uitzending. Als haar man Rob ziek wordt, zegt Maria geen kerst meer te willen vieren zonder hem. Rob besluit dat de kerstspullen direct van zolder moeten worden gehaald, ook al is het zomer.

Knus familievertier op tweede kerstdag

Carlo Boszhard gaat helemaal over de top in ’Oh, wat een kerst’.

Fans van de gezellige nostalgische familiequiz Oh wat een jaar hebben deze Kerst iets om naar uit te kijken na het kerstdiner. In plaats van de retrotainmentsshow waarin de kijker wordt meegenomen op een nostalgische reis naar een eerder jaar, waarin alle hoogte- en dieptepunten voorbijkomen, wordt er nu ingezoomd op alle highs en lows omtrent Kerst. Op RTL 4 is op Tweede Kerstdag Oh, Wat Een Kerst te zien. Een grote kerstspecial waarin de fanatieke teamcaptains Carlo Boszhard en Ruben Nicolai zich onder leiding van een (letterlijk) schitterende Chantal Janzen rode glamourjurk helemaal onderdompelen in de kerstsfeer. Glitterjurken, gourmetpraat, alles komt voorbij. Nicolette Kluijver is te gast en ook Jamai Loman schuift gezellig aan en die nemen bepaald geen blad voor de mond. „Een doldwaze boel” wordt het volgens Janzen. Het belooft in ieder geval prima en gezellig familie vertier als afsluiting van de Kerst.

Lekker langzaam

Nederland in de sneeuw. Ⓒ Foto EO

De ultieme slow-tv-trein gaat weer rijden in een nieuw seizoen van Rail away. De reis start in Zutphen en voert de kijker via Vorden en Ruurlo naar Winterswijk in de Gelderse Achterhoek.

De tocht, vorig jaar vastgelegd, levert prachtige winterse plaatjes op, maar de sneeuw in Nederland is ook een uitdaging. Met de winterdienstregeling valt een deel van de treinen uit, terwijl andere treinen worden verlengd.

Op station Ruurlo staat een onderhoudsploeg klaar om met branders en bladblazers de wissels sneeuw- en ijsvrij te maken, is te zien in de eerste aflevering (tweede kerstdag, 19.55 uur op NPO 2).

Andere Europese landen als Italië, Oostenrijk en Zwitserland komen de rest van de tiendelige reeks aan de beurt, die eindigt in Frankrijk. In Langeac is daar een route langs de rivierkloven van de Allier.

De trein rijdt in de zomer maar eenmaal per week. Hier zijn schilderachtige dorpjes en kastelen langs de rivier te zien en een aantal stuwmeren.

Dit seizoen van Rail away kent een primeur: voor het eerst is er een CO2-vrije reis gemaakt voor twee afleveringen in Noorwegen.

De voice-over wordt traditioneel verzorgd door Bob van der Houven. Hij bracht onlangs een eigen muziekalbum uit met als titel Far away a voice.

Muzikale Roald Dahl-klassieker met een grote twist

Emma Thompson als Agatha Trunchbull (l.) en Alisha Weir als Matilda. Ⓒ Foto DAN SMITH/NETFLIX

Het welbekende verhaal Matilda van Roald Dahl is in een nieuw jasje gestoken. En wat voor een! Streamingdienst Netflix heeft er een muzikale vertelling van gemaakt.

De personages in Matilda the musical zijn grotendeels zoals in het boek van de befaamde Britse schrijver. Vader en moeder Wormwood die niet zitten te wachten op een kind en al helemaal niet op een dochter, en de kleine Matilda die extreem slim blijkt te zijn. Dat tot grote ergernis van haar ouders.

Wie wel voor haar klaarstaat is de bibliothecaresse, bij wie ze hele dagen doorbrengt. Tot de onderwijsinspectie op de stoep staat en Matilda naar school wordt gestuurd.

Daar krijgt ze een lieve lerares, Miss Honey, maar een ongelooflijk wreed schoolhoofd: Miss Trunchbull. In deze nieuwe productie is die rol weggelegd voor een onherkenbare Emma Thompson, die vol overtuiging de kinderen weet te tarten. Om te worden omgetoverd tot haar imposante doch angstaanjagende personage, was de actrice elke dag drieënhalf uur zoet met de metamorfose.

Matilda the musical (vanaf eerste kerstdag on demand te zien op Netflix) is een wervelwind die zich voltrekt op het beeldscherm.

De makers hebben de liederlijke vrijheid genomen een grote twist te geven aan de klassieker. Met verrassende plotwendingen, een sensationele raamvertelling en verwijzingen naar andere verhalen van Roald Dahl, is het een bomvolle rolprent waarbij de kijker van de ene naar de andere emotie wordt geslingerd. Het is mierzoet en inktzwart tegelijkertijd.

Matilda wordt gespeeld door de 13-jarige Alisha Weir, die in tranen was toen ze hoorde dat ze de rol kreeg.

Er verscheen via haar zus een filmpje op het sociale media-platform TikTok waarin haar reactie is te zien wanneer ze thuis via Zoom wordt gevideobeld door de regisseur.