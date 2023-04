Verhuizen? Zo voorkom je stress bij huisdieren

Katten zijn honkvaste gewoontedieren. Iedere katteneigenaar weet dat. Als er iets verandert, vinden katten dat in eerste instantie vervelend, na een paar dagen of weken (als het echt een verbetering is) kunnen ze het accepteren. Daarnaast zijn katten territoriumdieren, wat ze dagelijks markeren door kopjes te geven. Ze inspecteren hun territorium en verdedigen het eventueel tegen ’indringers’.

Verhuizen is dubbele stress voor katten: zowel een verandering als een ander territorium. Hoe leid je dit in goede banen? Alles wat je qua meubels en geuren hetzelfde kunt houden: wijzig dat niet. Neem al je meubels mee, dezelfde kattenbak, dezelfde voerbakjes, kleedjes of mandjes waarin de kat graag ligt. Vooral niet wassen, gewoon in je nieuwe huis neerleggen.

Als dit niet mooi oogt in je nieuwe stulp of als het oude meubels zijn: jammer dan! Als de katten eenmaal gewend zijn, kun je daar geleidelijk verandering in brengen, maar eerst gaat alle oude troep mee.

Mocht je kat in het nieuwe pand een tuin tot z’n beschikking krijgen, houd hem dan de eerste zes weken binnen en laat hem of haar geleidelijk aan het nieuwe buitenterritorium wennen. Als je op dag één na de verhuizing je kat al naar buiten laat, dan is het huis nog niet zijn territorium, laat staan de tuin. Sterker nog: dit is een vreemd territorium en een kat zal naar zijn eigen territorium willen (en proberen) terug te keren: naar jullie vorige woning!

Op de verhuisdag zelf kun je veel goed (en kwaad) voor je katten doen. Een deur die veel open- en dichtgaat, gesjouw met spullen en veel mensen over de vloer vinden de meeste beestjes vervelend. Daarnaast kan in de drukte een deur openstaan en kan de kat naar buiten glippen. Pak op je gemak je spullen in en verplaats de katten naar het nieuwe onderkomen zodra daar flink wat vertrouwde spullen voor ze staan. Zorg dat deze kamer afgesloten blijft totdat alles voorbij is en ook dat de voordeur dicht is.

Dan kun je alle deuren openzetten (dat vinden katten sowieso fijn) en ze het nieuwe huis laten verkennen. Als er meerdere verdiepingen zijn, is het fijn voor je kat om op elke etage een kattenbak te hebben. Bij meerdere katten is het in het algemeen verstandig om ook meerdere bakken te hebben. Vergeet niet de chip van je kat op het nieuwe adres te laten registreren en check of de telefoonnummers in de database nog kloppen.

