Dagrecept: Pastasalade met spek en kerstomaatjes

Een pastasalade is heerlijk als lunch of als lichte maaltijd ’s avonds. Het geheim zit hem in de pastasoort en je dressing. Vlinderpasta (ook bekend als farfalle) is hier ideaal voor.

De dressing voor onderstaande pastasalade zit bovendien vol met verse groene kruiden! Breng een grote pan met ruim water en flink wat zout aan de kook. Voeg de farfalle toe en kook de pasta gaar. Giet af, spoel af met koud water en zet opzij. Leg de spekreepjes in een koude koekenpan. Zet het vuur op middelhoog en bak de reepjes krokant. Laat uitlekken op keukenpapier en zet opzij. Voeg in een blender of keukenmachine de zure room, volle melk en slagroom, kruiden, knoflook, citroensap, zout en peper (naar smaak) toe. Mix dit tot een gladde massa zodat de kruiden volledig met elkaar zijn vermengd. Meng de afgekoelde pasta, kerstomaatjes, mozzarella en de helft van dressing in een grote kom. Meng goed zodat alle pasta onder de dressing zit. Dek de kom af en zet minimaal een uur in de koelkast. Voeg bij het serveren naar wens nog wat dressing toe. Bestrooi met de spekjes. Nodig voor 4 personen: - 350 g farfalle - 6 reepjes dik ontbijtspek (in reepjes gesneden) - 250 ml zure room - 30ml volle melk - 30 ml slagroom ml - 60 g lente-ui (gehakt) - 10 gram dragon (gehakt) - 10 gram bieslook (gehakt) - 25 g dille (gehakt) - 4 teentjes knoflook - 1 citroen (geperst) - zeezout naar smaak - ½ el gekneusde zwarte peper - 800 g kerstomaten (gehalveerd) - 200 g mozzarellabolletjes