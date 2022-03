7 x tips om je voor te bereiden op de voorjaarsschoonmaak

Tip 1: Begin met de kleine klussen

Vaak raak je pas gemotiveerd om echt goed schoon te maken als je eenmaal begonnen bent. Door eerst wat kleinere klussen op te pakken, heb je minder snel het idee dat je een gigantische taak te wachten staat. Maak bijvoorbeeld eerst de boekenkast netjes. Een kwestie van: boeken eruit, het stof wegvegen, de kast even schoonmaken en dan de boeken er weer netjes inzetten.

Tip 2: Denk in categorieën

Wanneer je gaat opruimen, denk in categorieën:

● Spullen die je absoluut wil houden

● Spullen die handig zijn, maar misschien niet belangrijk of mooi meer zijn

● Spullen waar je afstand van kan doen

Veel objecten kun je gelijk al indelen in een van deze categorieën, maar van sommige dingen is dit lastiger te bepalen. Vraag je daarom af: Wanneer heb ik dit voor het laatst gebruikt? Hoe groot is de kans dat ik het opnieuw gebruik? Maakt dit product me blij? Spullen die al langer dan een jaar stof vangen, kunnen met een gerust hart worden verkocht of gedoneerd.

Tip 3: Zet drie dozen neer

Om succesvol op te ruimen moet je de drie categorieën van de tweede tip visualiseren. Zet daarom drie dozen neer en schrijf: ‘in gebruik’, ‘bewaren’ en ‘kan weg’ op de dozen. Alle spullen die je elke dag gebruikt, kunnen in de ‘in gebruik’-doos. Dit zijn de spullen die na het schoonmaken weer op de juiste plek terug kunnen.

De ‘bewaren’-doos is bedoeld voor spullen die handig of leuk zijn, maar niet per se vaak gebruikt worden. Deze spullen kan je wellicht beter opbergen of verplaatsen.

De ‘kan weg’-doos wordt gevuld met spullen die, uiteraard, weg kunnen. Er zijn tegenwoordig apps en websites waarop je kleding kunt verkopen of doneren. Maak hier gebruik van en profiteer van de moeite die je in het opruimen hebt gestopt.

Tip 4: Gebruik de KonMari-Methode

De zogenaamde KonMari-Strategie is eenvoudig: je houdt alleen spullen die je vreugde brengen. Alles wat dat niet doet, moet weg. Vraag jezelf af van welk object je echt blij wordt. Roxanna Pelka, schoonmaakexpert bij Helpling, legt uit: “Als je van een item niet gelukkig wordt als je het in handen hebt, word je er ook niet gelukkig van wanneer het onderin de kast ligt. Gooi het weg en maakt ruimte voor belangrijke spullen.”

Tip 5: Zie het schoonmaken als een ontspannende activiteit

Het huis schoonmaken is een grote taak die makkelijker wordt wanneer je een doel voor ogen hebt. Je kunt proberen om alles zo snel en efficiënt mogelijk schoon te maken, wat betekent dat je harder werkt in een kortere tijd. Maar je kunt het schoonmaken ook zien als een creatieve ontspanningsactiviteit.

“Met een geurkaars en goede muziek of een podcast heeft opruimen iets heel rustgevends”, zegt Pelka. Hoe aangenamer je de sfeer maakt, hoe prettiger het dus zal zijn om schoon te maken. Tip: een geurkaars met etherische oliën zoals lavendel, ylang ylang of bergamot kan stressverlagend werken.

Tip 6: Probeer de Tabula-Rasa-Methode

Wil je radicaal en duurzaam opruimen? Stop dan alle spullen in dozen en zet ze bij de deur. Veeg vervolgens alle meubels grondig schoon en maak de kamer schoon zoals gewoonlijk. Pas de volgende keer dat je de kamer binnenkomt pak je alleen de spullen die je op dat moment in de kamer wil gebruiken. Pelka adviseert deze techniek vier weken te gebruiken. “Aan het einde van de maand is het aan jou om te beslissen waar je voorgoed afstand van wilt doen.”

Tip 7: Geef alles een vaste plek in huis

Het is belangrijk dat elk object na de voorjaarsschoonmaak zijn eigen plek krijgt. Probeer er een gewoonte van te maken om alle spullen altijd op de eigen plaats terug zetten, wanneer je ze niet meer nodig hebt.