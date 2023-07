Dagrecept: Zoete aardappelrösti gevuld met halloumi

Ik kwam voor het avondeten een leuke variant tegen met zoete aardappel en halloumi, een stevige geitenkaas die je kunt bakken. Een vondst van Sabrina Ghayour uit Persiana Elke Dag (Good Cook) en lekker bij vis.

Rasp de zoete aardappel op de grove kant van een blokrasp. Dep droog met keukenpapier. Doe de geraspte aardappel samen met de lente-ui, komijnpoeder, chili-vlokken, oregano, bloem, ei en een flinke snuf peper in een mengkom en roer het met een vork kort door elkaar. Verdeel in 4 porties en zet apart. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur met een laagje olie van 1 cm en verhit tot 180 graden (voeg wat van het mengsel toe: als het gaat sissen, is het goed. Maak vier zo plat mogelijke koekjes van het aardappelmengsel.

Leg in het midden een kwart van de halloumi en vouw de rösti er zo goed mogelijk omheen. Leg ze in de hete olie, druk plat met een spatel en bak ze 4 min per kant bruin en krokant. Laat uitlekken op keukenpapier, bestrooi met zout en serveer met de yoghurt.

Nodig voor 2-4 personen:

- 200 g zoete aardappels

- 3 lente-uitjes (in dunne ringen)

- 1 tl komijnpoeder

- 1 tl chili-vlokken

- 1 tl gedroogde oregano

- 1 el bloem

- 1 ei (losgeklopt)

- plantaardige olie

- 125 g halloumi (grof geraspt)

- zeezout-vlokken

- versgemalen peper

- 2 el Griekse yoghurt