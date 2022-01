Smaaktest: deze 30+-plus-kazen smaken gelukkig wél ergens naar

De meesten van u hebben waarschijnlijk weleens 30+-kaas gegeten, de lichtere variant van de normale 48+-kaas.

Maar wat betekent dit ook alweer? Die aanduidingen geven aan hoe hoog het vetgehalte van de droge stof in de kaas is. In 48+-kaas is het vetgehalte van de droge stof dus 48%. Hoe hoger het getal, des te vetter de kaas.

De magere kazen bevatten weliswaar minder vet, maar meestal wordt de smaak er niet beter op, als je het mij vraagt. Die magere kazen smelten ook veel moeilijker en er worden soms extra stoffen toegevoegd om ze lekkerder te maken.

De test van de jong belegen 30+-kazen riep soms heftige reacties op. Maaslander spande de kroon („Veel te droog en hard, net plastic, smakeloos”). Ook de 30+-kaas van Albert Heijn („Heel knap, dit smaakt echt nergens naar”) en huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt stelden diep teleur („Slappe hap, niets aan”).

Jumbo („Droog en smakeloos”) en Melkan („Rare chemische bijsmaak”) kregen eveneens een verbale pak rammel.

Je zou je bijna afvragen of dan er überhaupt 30+-plus kazen zijn die wél ergens naar smaken. Die zijn er gelukkig!

De Zaanse Hoeve-kaas van Albert Heijn en de 30+ van Plus konden er bijvoorbeeld wel mee door.

Milbona van Lidl deed het evenmin slecht, net als Molenland, het huiszuivelmerk van Aldi. Met kilometers voorsprong kwam uiteindelijk Beemster Kaas als lekkerste uit de bus; de enige die qua smaak de volvette variant kan benaderen.

1.

De jong belegen 30+ van Beemster Kaas kwam als overduidelijke winnaar uit de bus. „Deze kaas heeft de meeste pit en proeft nog steeds vet.” „Dit neigt het meest naar het echte werk.” „Vol en goeie, dikke plakken.” €2,39 per 150 gr

2.

Op een tweede plaats vinden we de jong belegen 30+ van Molenland terug, het zuivelmerk van Aldi. „Ik krijg bijna het idee dat ik echte kaas eet.” „Volle smaak, zoutig en smeuïg.” €2,39 per 300 gr

3.

„Een lichte kaassmaak en fijne structuur”, riep men na het proeven van de jong belegen 30+ van Plus. „Helemaal niks mis mee, goed mondgevoel.” €2,49 per 190 gr

4.

Op een vierde plek Milbona, het huismerk van Lidl. „De textuur is oké, de smaak kan nog iets beter.” Anderen vonden de smaak juist „vol, maar misschien ook iets te zout”. €1,99 per 250 gr

5.

De top 5 is compleet met het zuivelmerk van Albert Heijn: Zaanse Hoeve. „De textuur is prima in orde, maar de smaak kan beter.” „Een beetje aan de saaie kant, maar vooruit: een voldoende.” €2,39 per 300 g