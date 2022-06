Rondvaart door Amsterdam uitgeroepen tot ’s werelds beste toeristische activiteit

Foto ter illustratie Ⓒ 123rf

„Een schilderachtige cruise door de grachten van Amsterdam langs iconische plekken zoals het Anne Frank Huis, de Jordaan, het Woonbootmuseum, het Leidseplein, het Rijksmuseum, De Duif en nog veel meer.” Reiswebsite Tripadvisor is razendenthousiast over een rondvaart met luxe open boot. Sterker nog: de vaartocht is uitgeroepen tot de allerbeste toeristische activiteit ter wereld.