Op vakantie met het hele gezin: deze fijne tweedehands auto’s koop je voor 20.000 euro

Mazda 6 Sportbreak 2015 – 2018

Ⓒ Mazda

De 6 stationwagen – de Japanners noemen dat een ’Sportbreak’ – is een prettige gezinsauto met prima stoelen, een laag geluidsniveau en een stevige afstemming van het onderstel. De 2.0-liter benzineversie scoort moeiteloos een gemiddeld verbruik van 1 op 15. De bagageruimte meet 520 liter. Bij een autobedrijf in ’t Zand staat een keurige donkergrijze 2.0 TS+ (2016, 83.000 km) voor € 19.950.

Opel Insignia Sports Tourer 2017 – 2020

Je ziet direct dat het een ruime en comfortabele stationwagen is. De bagageruimte van de Sports Tourer meet 532 liter. Een aanbeveling zijn de als optie geleverde AGR-stoelen, vooral voor wie vaak langere ritten maakt of een wat forser postuur heeft. De 1.5 Turbo is er in twee vermogensvarianten. Zelfs de krachtigste versie laat nog een verbruik van

1 op 15 noteren. Wij zouden gaan kijken bij de grijze 1.5 Turbo (2018, 102.000 km) voor € 19.688 bij een autobedrijf in Nieuw-Weerdinge.

Skoda Octavia Combi 2017 – 2020

Ⓒ Skoda

Qua ruimte moeten de concurrenten op deze pagina hun meerdere in de Skoda erkennen. De Octavia Combi heeft een kofferbak van maar liefst 610 liter. Het interieur is niet spectaculair mooi, maar aan zitruimte geen gebrek. De 1.0 liter driecilinder instapmotor is net krachtig genoeg. Een verbruik van 1 op 17 is haalbaar. Bij de merkdealer in Zwolle vinden we een zwarte 1.0 ’Ambition’ (2017, 85.000 km) voor € 19.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Mazda 6 Sportbreak

Net als alle andere modellen van het merk heeft deze Mazda een uitstekende reputatie.

Bij de Wegenwacht is één euveltje bekend dat weleens vaker voorkomt. De 6 start dan niet en het dashboard geeft ook geen sjoege. Dat lijkt erger dan het is: de oorzaak is een losse massakabel tussen accu en carrosserie. De Wegenwacht heeft dat probleempje zo verholpen.

Opel Insignia Sports Tourer

Ⓒ Opel

Opel heeft de kwaliteit van deze Insignia heel goed voor elkaar. Van de benzineversies zijn er bij de Wegenwacht in ieder geval geen vaker optredende euvels bekend.

Skoda Octavia Combi

De 1.0 liter driepitter kennen we van meer modellen uit de Volkswagen Group. In alle gevallen is de elektrisch bediende gasklep een zwak punt. Als de motor niet meer op het gas reageert, kent de Wegenwacht een trucje waardoor er tenminste mee naar de garage kan worden gereden. Daar moet er dan direct een nieuwe gasklep in.

Ons advies

Als het je om ruimte gaat, neem dan de Skoda mee naar huis. Subjectief gezien geven wij de voorkeur aan de Mazda die een beter totaalpakket biedt.

