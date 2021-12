Voor deze vier jongeren was 2021 een topjaar

Verhalen achter het nieuws

Gerrie (43): ’Ik vind dat de man het huishouden niet hoeft te doen’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Gerrie Bischoff (43). Ze heeft een oliebollenkraam, een bake-off bakkerij en werkt op de kermis.