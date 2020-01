Recept van de dag: blije kippenragout

Nodig voor minstens twee biologische blije mensen:

• 2 kipfilets van goede komaf

• 1 ui in ringen

• 1 blaadje laurier

• 2 eetl boter

• 2 eetl bloem

• 1 theel Provençaalse kruiden

• peper en zout

Bereiden:

Uitje in de pan, even aanzetten in een klein beetje boter. Dan blaadje laurier erbij. Doe er de kipfilets bij, laat net even kleur (smaak) krijgen. Schenk er heet water over tot ze onderstaan. Laat tien minuten dicht tegen de kook aan staan. Haal filet uit de bouillon. Zeef de bouillon.

Snij de kipfilet in blokjes. Doe een klont boter in een hoge pan met dikke bodem. Kip erbij. Een superfijn gesnipperd sjalotje erbij en een flinke theelepel Provençaalse kruiden.

Strooi er nu de bloem over. Laat samen even bakken, maar zorg ervoor dat het net niet bruin wordt. Dan scheutje voor scheutje de bouillon erbij. Misschien een beetje warm water nog als de ragout te dik blijft. Breng op smaak met wat zout, en zeker met zwarte peper. Dit is zo lekker dat je er beslist heel dure biologische blije kipfilets voor moet nemen. Dat is flauw om te zeggen, want dat doen jullie al, nietwaar?