Wereld op wieltjes: we skeeleren weer

Mijn collega’s schrijven boeken over onderwerpen die er echt toe doen: misdaad, pensioenen, sporthelden, medische misstanden... Ook ik schreef een boek: Wereld op wieltjes. Over, jawel, de leukste skeelerroutes in de wereld. Want je zal maar in L.A. of Parijs zijn en enorme behoefte hebben om een stukje te rolschaatsen.

Dit boek, of beter gezegd boekje, werd natuurlijk een flop. Wat mij bewoog? Die paar duizend gulden voorschot? Het onzinnige idee dat ik over de wereld zou flaneren om de mooiste skateroutes uit te vogelen? Het is lang geleden, 2001 om precies te zijn, maar als de dag van gisteren herinner ik me het gedoe. Ik zat maandenlang als een zombie achter mijn computer. In plaats van te skeeleren, surfte ik de wereld over. Google Maps was niet voorhanden, op het web werd nog lang niet alles tot in detail gedeeld. Dus werd Wereld op wieltjes vooral een moeizame digitale rit.

Na de deadline heb ik dat voorschot direct over de balk gegooid tijdens een peperdure vakantie in New York, in de pers werd mijn schrijfsel afgefakkeld en al binnen datzelfde jaar kreeg ik de vraag of ik de restpartij wilde overnemen voor een dubbeltje per exemplaar of dat de boeken naar de ramsj konden.

Jarenlang heb ik er niet meer aan gedacht. Tot nu. Omdat we het opeens weer doen. Skeeleren is in, een nieuwe skaterage in aantocht! Ook ik heb mijn skates afgestoft en geniet. Niets geen Tokio of Melbourne, maar in de parken rondom mijn huis.

Hierdoor heb ik voor de lol ook Wereld op wieltjes gegoogeld. Blijkt dat mijn boekje nog gewoon te koop is.

Met als saillant detail dat de verzendkosten een stuk hoger zijn dan de aanschafprijs. Koop het vooral niet! Ik verdien er toch geen dubbeltje meer aan en skeeleren in Azië of Amerika doet er totaal niet toe.

Maar het is dat ik mezelf en mijn omgeving heb beloofd nooit meer een boek te schijven, anders zou ik het wel weten: Holland op wieltjes zou zomaar een kaskraker kunnen worden.

