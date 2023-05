Zo kies je de ideale wijn bij je gerecht

Ik was onlangs bij een mooi evenement in tweesterrenrestaurant Spectrum in het Waldorf Astoria in Amsterdam. Chef-kok Sidney Schutte en zijn team verzorgden een vijfgangenlunch met bijzondere wijnen bij elke gang. De lunch was pure verwennerij, net als de wijnen.

Bovendien was de Britse ’tv-sommelier’ Helen McGinn van de partij. Kijkend naar de tijd en energie die in de wijnselectie was gaan zitten, vroeg ik haar of de begeleidende etiketten bij de wijnen in de supermarkt zinvol zijn.

„Nee joh”, riep ze. „Ze sturen je met de beschrijvingen in de richting van (rood) vlees, gevogelte, vis of bijvoorbeeld salades. Maar de bereiding van het gerecht is doorslaggevend bij de wijnkeuze. Je kunt vlees en vis bijvoorbeeld met verschillende jus en sauzen serveren. Dan schenk je niet twee keer dezelfde wijn.”

Spelregels

Ze bedoelen het vast goed in de supermarkt, maar ik moest er wel om lachen. De vraag rijst echter hoe je als consument dan überhaupt een keuze moet maken. We vragen het onze vinologe Barbara Verbeek. Als sommelier is zij immers gespecialiseerd in wijn & spijs. Dat vergt een lange studie en we hebben niet de illusie dat we die kort kunnen samenvatten. Toch moet er een aantal spelregels zijn dat ons op weg helpt...

„Een wijn aan een gerecht koppelen kun je vergelijken met mensen matchen. Het zijn vaak dezelfde types of ze hebben in elk geval een paar eigenschappen gemeen.” Barbara beaamt de woorden van de Britse McGinn: „Het begint al met de vraag of je iets rauw serveert of bakt of braadt. De smaakmakers zijn veel belangrijker dan de structuur van je gerecht. Daarom is het cliché ’witte wijn bij vis’ en ’rood bij vlees’ zo ouderwets.”

Laten we een gerecht als voorbeeld nemen: klassieke witte asperges met ei en ham. „Dat zijn in het algemeen erg verfijnde smaken. Als je de asperges zonder vette saus serveert, kom je al snel uit bij frisse, fruitige wijnen als een Pinot Blanc en droge Muscat uit de Elzas, Riesling en ook Sauvignon Blanc. Maar een frisse rode wijn is ook een optie. Je moet altijd proberen om de intensiteit te matchen.”

„Gaat er een stevige hollandaisesaus over de asperges, dan geeft vet in die saus een filmend laagje in de mond. Dan kun je een steviger, op hout gerijpte chardonnay schenken omdat die ook iets boterigs en vettigs heeft.”

Tannines

Waar komt de klassieke combinatie van rode wijn en vleesgerechten vandaan? Barbara: „Rode wijn bevat van nature tannines omdat tijdens het wijn maken ook de schillen en stelen worden geperst. Dit stofje zorgt ervoor dat je een trekkend mondgevoel krijgt, net als bij thee. Rode wijn en vlees passen goed bij elkaar omdat de eiwitten in het vlees de tannines van een rode wijn verzachten en de wijn soepeler maken. Hierdoor zijn sommige wijnen juist bij het eten erg geschikt en minder geschikt om apart te drinken.”

Er is een belangrijke reden voor het feit dat er nooit ’normale’ wijn bij het nagerecht wordt geserveerd. „Ik zorg er altijd voor dat ik mijn wijn heb opgedronken. Want probeer maar eens een glas gewone wijn bij je dessert. Die slaat helemaal dood en smaakt erg naar. Tegen al die zoetigheid is een normale wijn niet opgewassen. Daarom zijn er zoetere dessertwijnen voor bij het nagerecht.”

„Vandaar dat de combinatie champagne en oliebollen op oudejaarsavond gek is. Veel te zoet door de rozijnen en de poedersuiker.”

Wijn in combinatie met pittige, hete gerechten vindt Barbara Verbeek niet zo’n goed idee. „Pittigheid doet de zuren in wijn verdwijnen, de wijn gaat eigenlijk dood. Ik drink bij pittige gerechten liever een ijskoud biertje of een cocktail.”

„Toch zie je dat men bij pikante gerechten ook wel zoetere wijnen schenkt. Maar ze passen er vaker niet dan wel bij!”

Kijk daarom naar de intensiteit van de wijn als je een keuze maakt. Barbara: „Belangrijk is ook dat je bewuster gaat proeven. Wijn is één grote ontdekkingsreis.”