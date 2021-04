In bad met je hond: zo ver gaat onze liefde voor onze viervoeters

Uit een onderzoek van honden- en kattenvoedingsmerk Edgard & Cooper blijkt zelfs dat bijna de helft van de ondervraagden de hond behandelt als een kind. Een kwart van de dieren slaapt bij het baasje (of een ander gezinslid) in bed en zo’n 15% neemt de hond mee onder de douche of in bad.

Ook geven met name vrouwen onder de 30 aan graag kleding voor hun hond te kopen. En zodra het straks weer mag, is bijna de helft van de hondenbezitters van plan hun hond mee te nemen op vakantie.

Opvrolijken

Nagenoeg alle hondenbezitters zien de hond als volwaardig onderdeel van het gezin. De helft groet bij thuiskomst eerst de viervoeter en daarna pas de andere huisgenoten.

Bovendien geeft 8 op de 10 baasjes aan dat de hond hen kan opvrolijken als men zich slecht voelt.

Sociale media

Opvallend: 1 op de 3 Nederlanders heeft meer foto’s van de hond dan van familieleden of vrienden op de computer of in hun telefoon.

Ook op sociale media zijn de dieren populair: ruim 30% van de hondenbezitters heeft zijn hond zichtbaar op z’n profielfoto en 10% van de honden heeft een eigen social media account.

Traktatie

Als het om voeding gaat, zijn hondenbaasjes heel serieus. Zeven op de tien mensen zegt eerst uitgebreid onderzoek te doen naar de beste hondenvoeding voor hun geliefde huisdier. Hierbij vindt een kleine 80% de ingrediënten en samenstelling van de hondenvoeding belangrijker dan de prijs.

Veel honden eten en snacken een tussendoortje op hetzelfde moment als de rest van het gezin. Ook krijgen ze hapjes of restjes van het gewone avondeten. Om honden echt eens te verwennen, worden regelmatig botten, biefstuk en bananen (al dan niet met pindakaas) getrakteerd.

Bewegen

Het onderzoek van Edgard & Cooper wijst ook uit dat de overgrote meerderheid van de mensen flink wat tijd buiten doorbrengt met hun hond; ruim 80% van de viervoeters wordt dagelijks een uur of langer uitgelaten.

Meer honden

Sinds we door corona meer thuis zijn, groeit het aantal hondenbezitters gestaag. 1 op de 5 Nederlandse huishoudens hebben inmiddels een hond. Hiermee steeg de hondenpopulatie in Nederland van 1,7 miljoen in 2019 naar 1,9 miljoen in 2020.