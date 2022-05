Grijp je kans: voor 1 euro kun je overnachten in een geheime kamer in Moulin Rouge

Moulin Rouge onthult maandag een geheime kamer in de iconische rode windmolen, waar maar weinigen mensen mee bekend zijn. De kamer in de molen is namelijk nog nooit toegankelijk geweest voor het publiek.

Het interieur van de molen is omgetoverd tot een Belle Époque geïnspireerd boudoir, dat doet denken aan het cabarettijdperk. Gasten krijgen een kijkje achter de fluwelen gordijnen van het beroemde monument, inclusief backstage toegang tot het theater, een traditioneel Frans driegangendiner, de beste plaatsen tijdens de Moulin Rouge-show Féerie en een overnachting in de iconische molen.

Hoofddanseres Claudine Van Den Bergh opent de deuren van de bijzondere ruimte en host drie verschillende verblijven van één nacht voor twee gasten op 13, 20 en 27 juni. De prijs? Slechts 1 euro!

Gelegen in het hart van Montmartre, is de Moulin Rouge vooral bekend als de geboorteplaats van de Franse Cancan, een cabaretvoorstelling die symbolisch is voor het Belle Epoque-tijdperk. Voor de reconstructie van de decoratieve en stilistische details van deze periode uit de geschiedenis, werkte Airbnb samen met de beroemde Franse historicus Jean-Claude Yon om de windmolen te renoveren.

Gasten kunnen vanaf dinsdag 17 mei 19:00 uur een reserveringsverzoek indienen op de website van Airbnb om de drie individuele verblijven van één nacht op 13, 20 en 27 juni te boeken.

