Oproep: welke buitenlandse delicatessen neemt u mee naar huis?

Een flesje Ouzo, paellakruiden, schapenkaas: het zijn de typische culinaire delicatessen die een vakantie vaak maken. Ze meenemen naar huis betekent vaak een herinnering meenemen naar huis. Daarom vroegen wij ons af: welke delicatessen neemt u vanuit het buitenland, of vanuit een plaats in Nederland natuurlijk, mee naar huis of heeft u wel eens meegenomen? Voelde het ook als een herinnering? Of was de beleving weg en staat er nu een fles Ouzo van 15 jaar oud in de kast? We zijn benieuwd naar uw ervaringen, en horen ze graag. Mail ze naar [email protected] Een bloemlezing van de inzendingen wordt gepubliceerd in het VRIJ-katern.