Hotel van de week: op dit adellijke landgoed voel je voor heel even jonkheer

Als kind droomde ik er al van hoe het zou zijn om in zo’n machtig landhuis te wonen. De oprijlaan op en met je eigen sleutel naar binnen. In Sint Nicolaasga (Sint Nyk op z’n Fries) kwam die droom eindelijk uit. Oké, ik logeerde maar één nacht in Huize Boschoord, maar voelde me er thuis en liet me onderdompelen in adellijke sferen. Welkom in de wereld van freules en franje.

Overal hangen adellijke familieportretten en foto’s van de Van Eysinga’s die het pand vanaf 1900 in bezit hebben. De salon is in originele stijl ingericht met antieke meubels uit familiebezit terwijl de muren met zijde zijn behangen.

Bekijk ook: In het Wageningse Hotel de Wereld herleeft de geschiedenis

Op de vleugel ingelijste foto’s van de familie met bekendheden, onder meer van het Koninklijk Huis. Heerlijk om even helemaal weg te dromen. Een en suite-kamer doet dienst als ontbijtruimte. Let op de vitrinekast met prachtig antiek servies.

De stijlkamers in het landhuis zijn ingericht met antieke meubels uit de familie.

De acht kamers in Huize Boschoord hebben elk een badkamer en een eigen naam. Ik sliep in de Harinxma balkonkamer met uitzicht over mijn, ahum, hét gehele landgoed van 200 hectare, compleet met meer en eigen bos. Het meer is uitgegraven om een snelweg te kunnen aanleggen, een stuk verderop, en in een strenge winter kun je er schaatsen.

Het bos hoort bij het landgoed, maar is open voor publiek. Wandelen is puur genieten. Niet te lang, want ik heb afgesproken met jonkheer mr. Tjalling van Eysinga, eigenaar van het landgoed. Hij doet denken aan Maarten van Rossem, maar dan de vrolijke versie. Hij praat zoals je van een jonkheer zou verwachten. En zo heurt het ook.

„Ik was 14 toen we hier kwamen wonen, kijk, in dat kamertje”, vertelt hij, wijzend naar een open raampje. „Na een paar jaar ging ik studeren en daarna betrok ik de boerderij vlakbij. Het idee om hier een B&B te beginnen, ontstond nadat mijn ouders weggingen.”

„De bedoeling was om in het landhuis te gaan wonen, maar ik had het zo naar m’n zin op de boerderij dat ik niet weg wilde. Een B&B bleek de oplossing, want zo komt er wat geld binnen en dat is hard nodig.”

Bekijk ook: In dit hotel kun je meer dan alleen slapen

„In 2018 hebben alles gestript en gerestaureerd. Omdat ik als enige van de familie het landhuis in stand wilde houden en in de buurt woon, ben ik er het meest bij betrokken. Gelukkig zijn mijn kinderen enthousiast om ermee door te gaan.”

De goedlachse jonkheer is heel gewoon gebleven. Elke vrijdag komt hij zelf het gras op het landgoed maaien. Op een John Deere X165, de Rolls-Royce onder de grasmaaiers, dat dan weer wel.

In ’t kort

Interieur

Warme inrichting, met stijlvol behang en dito vloerkleden. De badkamer is modern met losstaand ligbad en of inloopdouche. De stijlkamers beneden zijn ingericht met antieke meubels die bij de familie in gebruik zijn geweest.

Service

Erg vriendelijk enpersoonlijk. De zelfservice voor drank is handig.

Locatie

Aan de rand van Sint Nicolaasga, te midden van (eigen) bos.

Praktisch

Huize Boschoord serveert geen diner, maar er zijn restaurants in de buurt.

huizeboschoord.nl