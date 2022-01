Dagrecept: Pikante Indiase lamsgehaktballetjes

Die maakten we thuis trouwens net even anders dan lezer Shalini Ferwerda, die me dit recept voor Indiase gehaktballetjes van lamsvlees stuurde. „Ze eten in India immers geen rund en varkensvlees zie je er ook zelden.” Inderdaad een logische keuze! Natuurlijk kunt u ander vlees nemen, maar houd rekening met magerder vlees dat sneller uitdroogt.

Even fruiten

Snipper de ui en snijd de knoflook en rode peper fijn. Verhit een koekenpan met een beetje olie en bak de ui, knoflook en peper zo’n 5 minuten op matig vuur, schep regelmatig om. Laat uitlekken in een fijne vergiet/zeef of knijp het vocht eruit met een kaasdoek.

Meng hierna alles in een flinke kom. Als het te vochtig/plakkerig is, voeg dan meer meel of havermout toe. Draai er ballen van, verhit een koekenpan met olie en bak gaar (draai af en toe om). Bij het formaat soepballetjes zijn ze in 7 tot 8 minuten klaar. Serveer met rijst of Indiaas brood, groenten en raita of mangochutney (bij de toko en xl-supers).

Nodig voor 4 personen:

- 500 gram lamsgehakt (of

van kip, kamertemperatuur)

- 1 middelgrote ui

- 3 of 4 tenen knoflook

- 1 rode peper

- 1 ei (op kamertemperatuur)

- 1 volle el garam masala

- 1 volle el havermout of

kikkererwtenmeel

- zout naar smaak

- olie om te bakken