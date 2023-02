Last van uitstelgedrag? De twee minuten-regel kan je helpen

Deze regel kan je namelijk helpen om blijvend van uitstelgedrag af te komen. Het idee is simpel: heb je iets te doen waar je enorm tegenop ziet? Bedenk dan of je de klus binnen twee minuten kunt klaren. Is dat het geval? Ga er dan meteen mee aan de slag! Het is namelijk een heel makkelijke manier om snel vervelende taakjes toch gedaan te krijgen. Je kunt ze dan afvinken op je to do-lijst (als je die al hebt) en dat zorgt weer voor wat meer rust in het hoofd.

De zogenaamde twee minuten-regel is bedacht door David Allen, ’productiviteit-consultant’ en auteur van het boek Getting Things Done. Volgens hem kan het helpen om taken niet te zien als iets groots. Alle begin is moeilijk, maar als je je bedenkt dat alle eerste stappen binnen twee minuten gedaan kunnen worden, wordt het makkelijker om eraan te beginnen. Bovendien ben je dan sneller geneigd om de klus af te maken.

Heb je geen zin in een yogasessie van dertig minuten? Bedenk dan: binnen twee minuten heb je je matje uitgerold. Geen zin om de was op te vouwen? Begin klein en neem je voor om slechts één paar sokken te vouwen. Je zult zien dat je er al snel meer hebt gevouwen. Te lui om een paar kilometer te joggen? Trek binnen twee minuten je hardschoenen aan. Grote kans dat je dan tóch de deur uitgaat omdat je nou eenmaal je schoenen al aan hebt...