Mmm... meelwormen goedgekeurd voor consumptie

Elders in de wereld worden ze al veel gegeten, maar in Europa worden meelwormen nu nog hooguit aan dieren gevoerd.

Daar gaat nu verandering in komen, want de EU-landen stemden dinsdag in met een voorstel van de Europese Commissie om de meelworm toe te laten voor gebruik als voedsel voor mensen.

De meelworm, eigenlijk een larf van de meeltor, kan als knapperig tussendoortje worden gegeten. Maar je vindt hem bijvoorbeeld ook in poedervorm als ingrediënt in koekjes of pasta.

Meelwormen zijn rijk aan onder meer belangrijke eiwitten en kunnen goed als vervanger voor vlees dienen. Het eten van insecten trekt bovendien een minder zware wissel op milieu en klimaat dan van bijvoorbeeld rundvlees.