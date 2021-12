Rijbewijs halen? Volgens onderzoek is Nederland het beste land om dat te doen

Goede wegen, veiligheid: Nederland scoort hoog op de Europese ranglijst als het gaat om het leren autorijden en je rijbewijs halen, zo blijkt uit onderzoek van de Britse rijbewijs-expert Zutobi. Ons land staat bovenaan de lijst van Europese landen waar je ’t beste je rijbewijs kunt halen. Op de tweede en derde plek staan Denemarken en Spanje.

Nederland blinkt uit

Dat ons land zo hoog scoort heeft vooral te maken met de kwaliteit van onze wegen: we krijgen hiervoor een 90.5 van de 100 punten. Er werd ook gekeken naar het aantal verkeersdoden per jaar: in Nederland staat de teller op 4 per 100.000 personen. Het onderzoek geeft ons een algemene score van 8.19 uit de 10.

Dit is niet de enige categorie is waarin Nederland hoog scoort. Als het gaat om hoe makkelijk het is om te leren autorijden staan wij op de tweede plek. Singapore haalt ons bij deze categorie in: op het gebied van verkeersdoden (2 minder) en wegkwaliteit (0.4 punt hoger) doen zij het toch net wat beter.

Beginnende autorijders zijn in Roemenië het slechtste af: met een 4.87 uit de 10 is dit het moeilijkste land om in te leren autorijden. Die uitslag heeft Roemenië in het bijzonder te danken aan de slechte wegkwaliteit en lange files. Al kunnen wij er op dat laatste punt ook wat van, natuurlijk.