Een luxe cruise over de Nijl is de allermooiste manier om Egypte te ontdekken

Door Marjolein Schipper

De mooiste manier om de Nijl te ontdekken; al varende. Ⓒ Getty Images

Het is niet alleen een van de langste, maar ook een van de boeiendste rivieren ter wereld: de Nijl. De mooiste manier om deze koningin van Egypte te beleven, is natuurlijk al varende. Langs eeuwenoude tempels en tropische vegetatie, lekker luxe in een ligstoel op het bovendek.