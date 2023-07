Onderschatten we in Nederland CO-gevaar in watersport?

De 39-jarige Nederlander die is verdronken in een stuwmeer in Californië, is mogelijk bedwelmd geraakt door koolmonoxide uit de motor van de boot. Dat suggereert veiligheidsdeskundige René van Sloten. Hij vindt dat vakantiegangers meer op dit risico moeten worden gewezen.

Zwemmen of hangen achter een motorboot kan CO2-vergiftiging veroorzaken Ⓒ Foto: VidiPhoto