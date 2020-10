Scheuren door leeg Amsterdam

Voor het eerst ook met een geel nummerplaatje, want de RD11 Speed van het Amsterdam e-bike merk Qwic, is een heuse speed pedelec die moei- teloos 45 kilometer per uur haalt. Uitermate geschikt voor het dagelijkse woon- werkverkeer.

De opvallende stoere oranje verschijning heeft een achtermotor met krachtsensor en telt maar liefst 11 versnellingen en fietst nagenoeg geluidloos. De hydraulische schijfremmen doen hun werk uitstekend en bel en claxon zorgen er voor dat je niet te missen bent.

De motor levert een koppel van 50Nm en dat merk je ook meteen. Zonder enige moeite ligt je snelheid al boven de 35 kilometer per uur. Wil je de 45 km/u aantikken, dan moet je toch wel wat extra moeite doen. Maar gemiddeld ligt mijn snelheid in ieder geval hoger. Op mijn opgevoerde Giant Explorer duurt het ritje tussen Amsterdam en Almere ruim een uur, terwijl ik op de Qwic binnen een uur ben.

Het is wel raadzaam om de zwaarste accu te nemen (735 Wh), want op de hoogste ondersteuningsstand en wat wind tegen haalde ik amper 35 kilometer. Volgens de prospectus heeft de RD11 een actieradius van 75 kilometer. Opladen duurt enkele uren, maar gaat via een handzame adapter.

Ook ’s avonds rijden is zeer prettig. De kleine koplamp geeft enorm veel licht (150 Lux), waardoor je goed zichtbaar bent en ook op de donkere stukken tussen Amsterdam en Almere prima zicht hebt. De verende voorvork en het verende zadel geven veel comfort in combinatie met de brede banden, al zijn de knopjes op het stuur wel wat aan de kleine kant en lastig te bedienen met wat dikkere handschoenen.

Maar dat mag de pret niet drukken. Nog nooit zo lekker door de straten van Amsterdam geracet. En dan ook nog op een ’Amsterdammer’.

Plus

Stoer uiterlijk. Fietst soepel. Handig uitneembare batterij.

Min

Minimalistische bediening op stuur.

Prijs

Vanaf € 3899