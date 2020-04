Familierecept: shepherd’s pie

In die tijd, het was 1958, moest je nog tien dagen in bed blijven in de sluitlakens. Dus die zuster zorgde ook voor het eten en omdat ze van mening was dat de mannen (ik was 8) ook goed moesten eten, want die werkten (ja, ik ook op woensdag- en zaterdagmiddag), maakte ze een shepherd’s pie met de kruiderij uit het pottenrek. Je weet wel, zo’n kast aan de keukenmuur met allemaal aardewerken laatjes erin met onbekende namen voor mij als kind.

Wat ik nou wilde vragen: is er een recept uit die tijd voor shepherd’s pie? Want dat het lekker was en mijn vader en ik zowat het bestek erbij opaten, dat laat zich raden. Nou, doe je best en tot ziens! Mazzel, Fred.”

Recept

Hier een recept voor shepherd’s pie uit Forgotten Skills of Cooking van Darina Allen.

Nodig: 25 gr boter, 100 gr uien, fijngehakt, 25 gr bloem, 400 ml jus, 1 eetl peterselie, gehakt, 2 theel tijm, 1 theel zout en 1 theel peper, 450 gr lamsgehak, gebakken, 450 gr gekookte en gestampte aardappels.

Bereiding

Smoor de ui in een grote dikke pan. Bloem erbij, roer en bak tot het gaat kleuren. Doe de jus erbij. Roer, en roer klontjes eruit, blijf roeren. Als het kookt peterselie, tijm, zout en peper erbij. Laat 5 minuten trekken. Doe het als gebakken gehakt in de saus, laat even koken. Doe in een schaal, bedek met de gestampte aardappels en schuif nog een half uur in de oven.

