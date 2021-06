In Relais & Châteaux Weeshuis Gouda vergeet je de tijd

Soms komen we op plekken waar we het bijna meteen al jammer vinden dat er een moment komt dat we er ook weer wég moeten.

Hotel-restaurant WSHS (weeshuis, maar dan zonder de klinkers) in Gouda is zo’n plek. Dit nieuwe hotel, dat officieel Relais & Châteaux Weeshuis Gouda heet, is gevestigd in een 16e eeuws monument. De naam zegt het al: dit pand was ooit een weeshuis en tot 2014 zat hier de Openbare Bibliotheek.

In het historische centrum, met uitzicht op Sint-Janskerk en tussen de romantische straatjes waar je je in de Middeleeuwen waant, bouwden Sharon en Lennart van Gastel vier jaar lang aan hun grote droom: een luxueus boetiekhotel waar gasten naartoe komen om te bewonderen en verwonderen.

WSHS is ontworpen door interieurarchitecte Judith van Mourik en telt 25 kamers; van de meest knusse Tiny & Comfy Rooms tot ruime suites. Er is ook een Family Room, waar kinderen zelfs hun eigen zolder hebben.

Romantisch

Wij verblijven in de I Do Suite die uitkijkt op de sfeervolle binnentuin en het terras van restaurant LIZZ onderdeel van WSHS. Alles aan deze bruidssuite valt bij ons in de smaak. Bij het raam staat een vrijstaand bad (houden we van) en de regendouche is voorzien van zachtroze tegeltjes. Romantisch!

En dan hebben we het nog niet eens over dat gezellige zithoekje met de twee fauteuils waar je heerlijk in wegzakt en dat leuke gekleurde bijzettafeltje. Of die luxe doucheproducten die ruiken naar een spa, super zachte witte badjassen met net zo zachte badslippers. Willen we natuurlijk allemaal van genieten, maar niet voordat we hebben gedineerd op het terras van LIZZ waar sterrenchef Martijn Kajuiter in de keuken staat.

We gaan voor een 3-gangen fine dining-diner waarbij we maar liefst drie kleine voorgerechtjes, een hoofdgerecht en drie nagerechtjes geserveerd krijgen. Zo genieten we onder andere van een kalf steak tartaar, ceviche met sint jacobsschelpen, wilde heilbot en een mousse van rabarbercompote en meringue.

Het ontbijt de volgende ochtend in de Regentenkamer van het hotel is net zo’n feestje als het diner. We krijgen een etagère met daarop onder meer vers fruit, verse (koffie)broodjes, croissantjes en wafels met aardbeien. Waar we ook heel blij van worden: onze cappuccino wordt vers en met zorg bereid door een Italiaanse barista. Lekkerder kan het niet!

We zijn zo aan het genieten dat we de tijd vergeten en daardoor te laat zijn met uitchecken. Gelukkig is dat geen enkel probleem.

Hoewel... dat uitchecken doen we toch echt met enige tegenzin...

In ’t kort

Inrichting: Een kleurrijke mix van klassiek romantisch en modern gebaseerd op Gouds Plateel.

Locatie: Midden in het centrum. Parkeren kan op het nabijgelegen parkeerterrein Klein Amerika.

Service: Verse stroopwafels bij de receptie, chocolaatjes op de kamer met handgeschreven kaartje van Sharon en Lennart: hier word je hartelijk ontvangen.

Praktisch: De Tiny & Comfy Rooms, de meest knusse tweepersoonskamers van het hotel, zijn te boeken vanaf 180 euro per nacht.

Meer informatie: wshs.nl.