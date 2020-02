Recept: kip piri piri

Het verhaal: „Mijn moeder is Portugees. Na een aantal jaren in Nederland en later België is ze teruggegaan naar Portugal. Ze is een drukke vrouw met de flinke baan. Dat was ze altijd al. Koken dat deed mijn vader, ze kon er niets van. Als mijn vader weleens weg was, dan verbrandde ze wat toast en kookte een ei heel hard. Daar kregen we piri-piri saus bij en dat was het. Soms was mijn vader wel een week weg. Je begrijpt dat mijn zus en ik altijd uitkeken naar zijn terugkomst.

Onlangs vertelde ze dat ze de brandweer had gebeld. Maar ook weer afgebeld. Haar hele huis had naar rook gestonken. Ze kon de bron niet vinden. In paniek de brandweer gebeld. Toen rende ze naar de keuken, naar de broodtrommel, waar ze altijd haar paspoort bewaart (!) en daar zag ze dat de toast pikzwart stond te walmen. Ter ere van haar, heeft u misschien een piri-piri-recept?”

Dat hebben we, de simpele versie van de Portugese kip piri piri.

Nodig voor vier personen:

4 grote kippendijen, met vel en bot

Olijfolie

1 rode paprika

1 gele paprika

6 takjes verse tijm

Voor de piri-pirisaus

1 rode ui

4 teentjes knoflook

2 piri piri-pepers

2 eetl zoet, gerookt paprikapoeder

2 limoenen, uitgeperst en geraspt

4 eetl witte wijnazijn

1 eetl worcestersaus

Bereiding:

Verhit de oven tot 200°C (Zet een grote grillpan op hoog vuur. Sprenkel er olijfolie over, strooi er zout en peper op en leg de dijen met het vel naar boven in de hete grillpan. Gril ze tot de onderkant mooi goudbruin is en keer ze dan om.

Pel de rode ui en doe hem met de gepelde teentjes knoflook, de pepertjes (zonder steeltjes), het paprikapoeder, de rasp van de citroenen en het sap van 1 citroen in de blender. Doe er de witte wijnazijn, de worcestersaus, een flinke snuf zout en peper en een scheutje water bij, en hak het mengsel tot een gladde saus.

Schenk de piri-pirisaus in een passende braadslede. Leg er de reepjes paprika op en schuif ze een beetje aan de kant. Leg er de stukken kip bij. Strooi er de takjes tijm over en zet de braadslede in het midden van de hete oven, ongeveer 10 minuten of tot ze goed gaar zijn.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]