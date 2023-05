Kim (35) viel in Vietnam op met haar blonde haar: ’Ze wilden ook mijn witte huid even voelen’

Herinnering

„Als ik echt moet kiezen, ga ik voor de walvissen in Ecuador. We waren met een boot onderweg naar Isla de la Plata, een eiland waar blauwvoet jan-van-gentvogels leven. Opeens zagen we walvissen in de buurt van de boot! Op de terugweg hadden we nog meer geluk: ze sprongen vlak bij onze boot uit het water en gaven een show weg.”

Drama

„In Turkije gingen we mee op een georganiseerde Jeep-toer. We zaten achter in de open Jeep. De landschappen waren prachtig. Uiteindelijk kwamen we bij een rivier uit. Toen de auto er met een flinke vaart in reed, ging het mis. De Jeep raakte op een of andere manier een steen onder water en daardoor werden we gelanceerd, met een ziekenhuisopname tot gevolg.”

Bijzonder

„Op Kangaroo Island in Australië waren mijn vriend en ik met de auto aan het toeren toen we een eucalyptusboerderij zagen. Bij binnenkomst kregen we een introductiefilmpje te zien met uitleg over wat er precies op de boerderij werd gedaan.

Terwijl we de film bekeken, kwam er ineens een baby-kangoeroe binnen gesprongen. Hij woonde op de boerderij en was geadopteerd door die mensen nadat zijn moeder was aangereden, met hem in de buidel, en dit helaas niet overleefde. Ik mocht hem de fles geven, superleuk.”

Voedsel

„Op een lokale markt in Ecuador at ik chontacuro-wormen die in de Amazone leven. Je ziet ze eerst nog levend en krioelend in een bak liggen, daarna worden ze aan een stokje boven het vuur gegrild. Ze hadden niet veel smaak.”

Apart

„In Vietnam kwamen we in een mattenmakerij terecht. Ik had toen nog kort blond haar, dat zien ze daar natuurlijk niet veel. Mijn haar werd eens goed bekeken en er werd zelfs aan gevoeld.

Ook mijn witte huid wilde ze even voelen. Ze moesten heel hard lachen. Het waren superlieve mensen.”

Droom

„Ik zou heel graag een wereldreis willen maken. De landen maken niet eens zoveel uit, het gaat meer om de tocht zelf, zonder tijdsdruk. Gewoon kunnen doen en laten wat je wilt.”

