Durf jij deze expressieve kleuren aan je interieur toe te voegen?

Juwelendoos

Geef designer Julien Sebban van Uchronia de vrije hand in zijn interieurontwerp en alle ruimtes worden omgetoverd tot iets compleet anders. De eigenaren van dit klassieke appartement (foto boven) zijn in hun nopjes met deze kleurrijke sfeer die geïnspireerd is op juwelen en edelstenen. Het is inderdaad alsof je een juwelendoos binnenloopt!

Funky groen

De stylingtip van Julien Sebban is om niet alleen in de gordijnen maar ook de wand én het kozijn erachter in een kleurverloop van zachte groentinten te decoreren. Zo wordt de klassieke basis in dit interieur toch avant-garde en funky.

Interieurontwerp van Uchronia, ph. Félix dol Maillot en gordijnen Luster 60 van Kendix.

Smullen in Milaan

In deze installatie van Marimekko tijdens de Milaan Design Week 23 werd het totale creatieve proces getoond, van kunstschetsen tot het uiteindelijke servies met coole grafische prints ontworpen door Sabine Finkenauer. De 16-delige ‘capsule’ collectie laat zien hoe we kunst in alledaagse voorwerpen kunnen verwerken en beleven.

Marimekko x Sabine Finkenauer

Discofeest

De Landscape lamp van Halo Edition zet je aan en je hebt meteen de disco vibe uit de jaren 70 in huis is voor een feestje. Met daglicht doet deze lamp je denken aan een prachtige zonsopgang. Waar je ook ‘instant happy’ van wordt zijn de kaarsen van Discothèque, geïnspireerd op de disco lifestyle uit de seventies, waarvan de geur het gevoel van die tijd terugbrengt.

Halo Edition en geurkaars Discothèque

Nostalgisch tintje

In de jaren 70 verfde iedereen de wanden in een gedurfde kleur en waren streeppatronen net als nu de trend. In de geweven accessoires van Asart zit een organisch streepje in de perfecte modische kleuren van dit seizoen.

Nostalgia Reinvented, habitat.co.uk en hanglamp van Asart

Decoratief lichtpunt

Hoe je van het alledaagse iets bijzonders maakt laten Anna + Nina zien met hun vrolijke collectie. Met deze Bubble tafellamp creëer je een decoratief lichtpunt in huis. Het behang Folia Teal van Paint and Paper Library heeft een bladerendessin dat naar boven toe vervaagt waardoor de totale sfeer mooi sereen blijft.

Tafellamp van Anna + Nina en behang Folia Teal van Paint and Paper Library

Trendkleuren op een rij

Deze met de hand gevlochten keramieken schalen in glanzend glazuur in vier trendkleuren zijn een mooi palet om te onthouden voor de styling van een zomers interieur 2023.