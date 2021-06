Het is 11 juni Wereld Verdejo Day, maar dat zou het eigenlijk elke dag moeten zijn (en wel hierom)

„Het heeft er alle schijn van gezien de groeiende populariteit van de Spaanse witte druif. Bestond de keuze op het terras voorheen uit slechts sauvignon blanc of chardonnay, nu is verdejo opeens hét alternatief”, signaleert wijnkenner Pieter Nijdam. „Verdejo past dan ook precies in het smaakprofiel van de gemiddelde Nederlandse wijndrinker. Niet te zoet, niet te zuur, lekker fruitig en bescheiden in prijs. Een echte allemansvriend.”

Bekijk ook: Dit is de ultieme lammetjeswijn van 2021

Ook fijn: Verdejo is er in verschillende geuren en kleuren, van tropisch fruit tot Toledo-goud. Dat geldt ook voor de prijs. De kostbare verdejo's van Belondrade y Lurton en Barón de Chirel gelden als de Grand Cru's van de streek en kosten drie à vier tientjes per fles. De meeste middenmoters heb je echter voor minder dan een tientje en bieden veel wijn voor hun prijs.

Een verdejo die Nijdam aanraadt? Die van het Riojahuis Compañía Vinícola del Norte del España, afgekort Cune (de u staat dus eigenlijk voor een v). Uit 2018, een van de droogste jaren in Rueda, dat in de regio Castilla y León ligt. „Een beetje waterstress als gevolg van die droogte heeft die van Cune geen kwaad gedaan. Nog even en de eerste terrasjes gaan weer open. Salud, dinero y amor!”

Cune Verdejo 2018

Sinaasappelbloesem, witte perzik, abrikoos, venkel, snufje witte peper: prachtbalans.

Importeur: gall.nl

Prijs: €7,99